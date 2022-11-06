https://ria.ru/20221106/stambul-1828997387.html

Город, где сбываются желания. Что посмотреть в Стамбуле за пару дней

Город, где сбываются желания. Что посмотреть в Стамбуле за пару дней - РИА Новости, 06.11.2022

Город, где сбываются желания. Что посмотреть в Стамбуле за пару дней

Прямых рейсов российских авиакомпаний в Стамбул все больше: в декабре из столицы начнет летать "Победа", на днях программу из Сочи поставила "ИрАэро". Турецкий... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:00

2022-11-06T08:00

2022-11-06T08:08

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Екатерина Миронова. Прямых рейсов российских авиакомпаний в Стамбул все больше: в декабре из столицы начнет летать "Победа", на днях программу из Сочи поставила "ИрАэро". Турецкий город в последнее время — одно из главных зарубежных направлений у россиян. О том, где погулять, существуют ли ковры-самолеты и чем расплачиваться в кафе и на базаре, — в материале РИА Новости.Летающий коверТурок по имени Эркан поднимает ковер, встряхивает его, затем подкидывает. Товар плавно пролетает над полом и мягко приземляется."Думаете, ковры-самолеты бывают только в сказке? А вот и нет", — смеется Эркан.Он работает в магазине в историческом квартале Стамбула Султанахмет. Уверяет, что его ковры "истинно турецкие"."У нас распространено традиционное плетение двойным узлом, поэтому и узор получается симметричным", — Эркан указывает на рисунок, напоминающий минареты, двери и окна мечетей.Он объясняет: такие ковры служат долго, независимо от того, сотканы из шелка или шерсти, вешаете вы их на стены или кладете на пол. Чем больше узелков, тем прочнее, но и дороже.Когда едешь в такси по Стамбулу, кажется, что весь город — как летящий Эрканов ковер: то вздымается на холмы, то резко падает к Босфору. Купола, минареты, арки и башни переливаются цветами золота, шафрана, индиго. Дух захватывает, словно и сам путешествуешь по воздуху.Чтобы разглядеть этот замысловатый узор, остановимся в квартале Султанахмет. Здесь множество небольших отелей, названия которых малоизвестны, зато и цены низкие: около двух тысяч рублей в сутки. Среди прочих — Grand Ninova, Lika, Constantinopolis.Гостиница Sipahi находится в красном трехэтажном здании начала ХХ века и более ста лет принимает гостей. В холле разложена керамика — плоды граната, всюду расставлены фигурки кочевников на мохнатых верблюдах. Номера тесные, но с турецким колоритом, в стоимость входит завтрак. Хозяин за приятной беседой наливает бесплатный чай, крепкий и сильно сладкий, в стеклянный стаканчик с выпуклыми боками, похожий на бутон.Магические колонны, волшебные минаретыДо центра Стамбула предстоит идти вверх мимо миниатюрных мечетей, каждая из которых неповторима: одна словно расшита красной тесьмой, другая собрала в себе оттенки синего и зеленого. Путь лежит сквозь узкие и извилистые улочки.И вот открывается площадь с поразительным симметричным рисунком: слева — розовая Айя-София, справа — Голубая мечеть.Айя-София когда-то была главным храмом Византии. Император Юстиниан, возводивший церковь в VI веке, не жалел государственной казны. На стройке работали десять тысяч человек. Мрамор и порфир привозили с развалин языческих капищ, тем самым укрепляя новую веру. Для отделки здания использовали золото, серебро, слоновую кость, драгоценные камни.В 1453 году османы захватили Константинополь и превратили Айя-Софию в мечеть. В 1935-м ее переделали в музей, а в 2020-м снова вернули статус мусульманской святыни.Говорят, в соборе есть медная колонна, способная исцелять тех, кто к ней прислонится. Впрочем, проверить лично это не удается. К Айя-Софии выстраиваются километровые очереди, и, пожалуй, проще сосчитать узелки на турецком ковре, чем желающих посетить храм. Прыткие турки уверяют, что за вознаграждение помогут обойти толпу.Расположенная рядом с Айя-Софией Цистерна Базилика — еще одно сооружение Юстиниана. В эпоху Византии здесь хранили до 80 тысяч кубических метров воды на случай засухи или войны. Подземный резервуар наполняли через окна, куда были подведены трубы акведука.Сейчас в Цистерне музей, вход в который стоит 190 лир. Здесь 336 колонн из античного мрамора. Две из них у основания украшены головами Медузы Горгоны с волосами-змеями. Предположительно, их оставили для защиты водохранилища от злодеев.Через площадь — знаменитая Голубая мечеть. Ее построили в XVII веке по приказу султана Ахмеда I. Оттенок здания отвечает названию: стены покрыты 20 тысячами синеватых изразцов с изображением турецких цветов — тюльпанов, лилий, гвоздик, роз.Сейчас мечеть реставрируют, все рисунки скрыты за лесами. Поэтому, ступая по мягким коврам, вспоминаем легенды. Одна из них гласит, что архитектор Седефкар Мехмед Ага увидел свое будущее творение во сне. Когда на утро он набросал на бумаге проект и показал султану, тот изумился: именно так он и представлял себе святыню!Согласно другому преданию, если мусульманин будет в течение 18 дней молиться на каждый из минаретов по отдельности (а их шесть вместо традиционных четырех), исполнится его заветное желание.Базары и кофейниС площади Султанахмета попадаем на Гранд-базар. Его ряды пестреют пряностями — куркумой, шафраном, изюмом, мускатным орехом, красным и черным перцем, сумахом. Всюду продают кошелечки, расшитые в стиле турецких ковров, и лампы из узорчатого цветного стекла.Спускаемся ниже и оказываемся в квартале домиков всех оттенков радуги, с деревянными балконами. Есть версия, что такие надстройки делали специально для женщин: им не позволялось выходить на улицу без сопровождения родственников-мужчин, поэтому они довольствовались "прогулкой" на веранде.В этом многоцветии затерялся трактир Rainbow. От интерьера, соответствующего названию, рябит в глазах: пестрые коврики, изразцовый пол, кашпо с цветами. За любой заказ, будь то рыбный суп, кебаб или турецкие пельмени, официант приносит массивную лепешку с приправами и, конечно, чай в том самом бутонообразном стаканчике. С гордостью признается, что учит русский язык.Карта или наличныеТехнический вопрос: как расплачиваться в Стамбуле? Почти везде проходит карта Union Pay, оформленная в одном из российских банков. На этот пластик легко переводить деньги с других счетов через систему быстрых платежей.Также многие покупают наличные лиры в аэропорту Стамбула. В обменниках принимают не только доллары и евро, но и российские рубли.Напоследок пьем чай с портье отеля. "Я не понимаю, почему все едут через Стамбул транзитом в другие страны. Ведь в Турции есть все, что нужно туристу!" — сокрушается он. И это правда.

https://ria.ru/20220805/turtsiya-1806867156.html

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