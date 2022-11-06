https://ria.ru/20221106/ssha-1829430747.html

США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщила WP

США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщила WP - РИА Новости, 06.11.2022

США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщила WP

США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии, сообщает газета The Washington Post. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T05:09

2022-11-06T05:09

2022-11-06T12:07

в мире

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иран

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мид ирана

ввс сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии, сообщает газета The Washington Post.Издание не уточняет, когда именно США направили самолеты.Как пишет газета, отправка самолетов стала иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии.Газета The Wall Street Journal во вторник сообщила, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что западные страны намеренно нагнетают ситуацию в отношении Ирана, заявляя, о том, что Тегеран якобы готовится нанести удар по Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20221104/gotovnost-1829233340.html

сша

иран

саудовская аравия

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в мире, сша, иран, саудовская аравия, мид ирана, ввс сша