05:09 06.11.2022 (обновлено: 12:07 06.11.2022)
США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщила WP
WP: США направили ВВС к Ирану после сообщений о подготовке атаки на Саудовскую Аравию
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии, сообщает газета The Washington Post.
Издание не уточняет, когда именно США направили самолеты.
"После недавних докладов разведки с предупреждением о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии Центральное командование США запустило боевые самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии", — говорится в сообщении газеты.
Как пишет газета, отправка самолетов стала иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии.
Газета The Wall Street Journal во вторник сообщила, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что западные страны намеренно нагнетают ситуацию в отношении Ирана, заявляя, о том, что Тегеран якобы готовится нанести удар по Саудовской Аравии.
4 ноября, 15:53Иран выразил готовность противостоять гибридной войне США