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США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщила WP - РИА Новости, 06.11.2022
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США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщила WP
США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщила WP - РИА Новости, 06.11.2022
США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщила WP
США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии, сообщает газета The Washington Post. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T05:09
2022-11-06T12:07
в мире
сша
иран
саудовская аравия
мид ирана
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии, сообщает газета The Washington Post.Издание не уточняет, когда именно США направили самолеты.Как пишет газета, отправка самолетов стала иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии.Газета The Wall Street Journal во вторник сообщила, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что западные страны намеренно нагнетают ситуацию в отношении Ирана, заявляя, о том, что Тегеран якобы готовится нанести удар по Саудовской Аравии.
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в мире, сша, иран, саудовская аравия, мид ирана, ввс сша
В мире, США, Иран, Саудовская Аравия, МИД Ирана, ВВС США
05:09 06.11.2022 (обновлено: 12:07 06.11.2022)
 
США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщила WP

WP: США направили ВВС к Ирану после сообщений о подготовке атаки на Саудовскую Аравию

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean CarnesИстребители ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии, сообщает газета The Washington Post.
Издание не уточняет, когда именно США направили самолеты.

"После недавних докладов разведки с предупреждением о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии Центральное командование США запустило боевые самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии", — говорится в сообщении газеты.

Как пишет газета, отправка самолетов стала иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии.
Газета The Wall Street Journal во вторник сообщила, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что западные страны намеренно нагнетают ситуацию в отношении Ирана, заявляя, о том, что Тегеран якобы готовится нанести удар по Саудовской Аравии.
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