https://ria.ru/20221106/ssha-1829428105.html

Трамп усомнился, что США смогут пережить еще два года под властью Байдена

Трамп усомнился, что США смогут пережить еще два года под властью Байдена - РИА Новости, 06.11.2022

Трамп усомнился, что США смогут пережить еще два года под властью Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что его страна сможет просуществовать еще два года, намекая на несостоятельность администрации... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T03:31

2022-11-06T03:31

2022-11-06T03:31

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что его страна сможет просуществовать еще два года, намекая на несостоятельность администрации президента-демократа Джо Байдена."Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек", - сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания в поддержку своих однопартийцев, которые через несколько дней примут участие в выборах в Конгресс.Политик выразил уверенность, что Штаты "никогда не пребывали в столь плохом состоянии, как сейчас", указав на потерю Вашингтоном авторитета на мировой арене.Трамп призвал сограждан, "стремящихся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту", проголосовать 8 ноября за Республиканскую партию "большой красной волной" (красный – традиционный цвет республиканцев в США).

https://ria.ru/20221104/tramp-1829163660.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, сша, пенсильвания, политика