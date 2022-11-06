Трамп усомнился, что США смогут пережить еще два года под властью Байдена
Трамп выразил сомнение, что США смогут просуществовать еще два года под властью Байдена
© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что его страна сможет просуществовать еще два года, намекая на несостоятельность администрации президента-демократа Джо Байдена.
"Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек", - сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания в поддержку своих однопартийцев, которые через несколько дней примут участие в выборах в Конгресс.
Политик выразил уверенность, что Штаты "никогда не пребывали в столь плохом состоянии, как сейчас", указав на потерю Вашингтоном авторитета на мировой арене.
"Наша страна не была в таком положении. Нас не уважают нигде… Забавно, что мы любим друг друга и так замечательно проводим время, а тема для разговора столь неприятная. Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны", - отметил он.
Трамп призвал сограждан, "стремящихся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту", проголосовать 8 ноября за Республиканскую партию "большой красной волной" (красный – традиционный цвет республиканцев в США).
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