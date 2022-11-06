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В НТИ рассказали, когда российская спецодежда сможет защитить от кислоты - РИА Новости, 06.11.2022
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В НТИ рассказали, когда российская спецодежда сможет защитить от кислоты
В НТИ рассказали, когда российская спецодежда сможет защитить от кислоты - РИА Новости, 06.11.2022
В НТИ рассказали, когда российская спецодежда сможет защитить от кислоты
Половина спецодежды, производимой в России, через 10-15 лет будет изготавливаться с использованием композитных материалов, благодаря чему она сможет защитить от РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T06:48
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россия
сша
китай
технологии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Половина спецодежды, производимой в России, через 10-15 лет будет изготавливаться с использованием композитных материалов, благодаря чему она сможет защитить от щелочи, кислоты и огня, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ им. Н.Э. Баумана Павел Елизаров."С учетом развития композиционных материалов, а также спроса на спецодежду с композитами, которая доказала свою функциональность, комфорт и удобство, можно ожидать на горизонте 10-15 лет занятие половины рынка изделий такой одежды, а на горизонте 20-25 лет — до 100%", - сказал Елизаров в кулуарах "Национальной технологической революции 20.35".По его словам, композиционные материалы позволяют производить одежду для конкретной сферы применения с учетом ее индивидуальных особенностей. "Одежда из композитов для химической промышленности позволяет защищать специалистов от газообразных, кислотных, щелочных и водных растворов, различных излучений, а также биологических факторов", - привел он пример.В свою очередь для спасателей такая одежда обеспечивает защиту от поражающих факторов - огня, высокой температуры, токсичных веществ; ее невозможно порезать или порвать. Вместе с тем такая одежда пропускает воздух и сохраняет здоровый теплообмен, впитывает влагу, она легкая и гибкая.По словам Елизарова, рынок спецодежды в России сегодня четвертый в мире по емкости после США, Китая и Германии. "С начала этого года резко вырос спрос на защитное снаряжение на основе высокопрочных баллистических тканей и композиционных материалов, по отдельным позициям наблюдается рост спроса в 2-3 раза", - отметил он.
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россия, сша, китай, технологии
Россия, США, Китай, Технологии
06:48 06.11.2022
 
В НТИ рассказали, когда российская спецодежда сможет защитить от кислоты

Замглавы Центра НТИ: российская спецодежда через десять лет сможет защитить от кислоты

© РИА Новости / Владислав СергиенкоОбразцы спецодежды
Образцы спецодежды - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Образцы спецодежды. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Половина спецодежды, производимой в России, через 10-15 лет будет изготавливаться с использованием композитных материалов, благодаря чему она сможет защитить от щелочи, кислоты и огня, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ им. Н.Э. Баумана Павел Елизаров.
"С учетом развития композиционных материалов, а также спроса на спецодежду с композитами, которая доказала свою функциональность, комфорт и удобство, можно ожидать на горизонте 10-15 лет занятие половины рынка изделий такой одежды, а на горизонте 20-25 лет — до 100%", - сказал Елизаров в кулуарах "Национальной технологической революции 20.35".
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По его словам, композиционные материалы позволяют производить одежду для конкретной сферы применения с учетом ее индивидуальных особенностей. "Одежда из композитов для химической промышленности позволяет защищать специалистов от газообразных, кислотных, щелочных и водных растворов, различных излучений, а также биологических факторов", - привел он пример.
В свою очередь для спасателей такая одежда обеспечивает защиту от поражающих факторов - огня, высокой температуры, токсичных веществ; ее невозможно порезать или порвать. Вместе с тем такая одежда пропускает воздух и сохраняет здоровый теплообмен, впитывает влагу, она легкая и гибкая.
По словам Елизарова, рынок спецодежды в России сегодня четвертый в мире по емкости после США, Китая и Германии. "С начала этого года резко вырос спрос на защитное снаряжение на основе высокопрочных баллистических тканей и композиционных материалов, по отдельным позициям наблюдается рост спроса в 2-3 раза", - отметил он.
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