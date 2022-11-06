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В Сочи при обрушении балкона в пятиэтажке погибли два человека

В Сочи при обрушении балкона в пятиэтажке погибли два человека - РИА Новости, 06.11.2022

В Сочи при обрушении балкона в пятиэтажке погибли два человека

В многоквартирном доме в Сочи обрушился балкон, два человека погибли, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T20:01

2022-11-06T20:01

2022-11-06T21:44

происшествия

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. В многоквартирном доме в Сочи обрушился балкон, два человека погибли, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.Инцидент произошел сегодня вечером в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Донской в Центральном районе Сочи. Как уточнили в МЧС, обвалился балкон на четвертом этаже. По данным спасателей, угрозы дальнейшего обрушения дома нет. Причины произошедшего устанавливаются.По словам представителей администрации города, дом, в котором произошло обрушение, построили в 1958 году, он не был аварийным. На балконе в момент происшествия находились три человека. Выжившего госпитализировали в тяжелом состоянии.Следственный комитет и прокуратура организовали проверки.

https://realty.ria.ru/20221026/chp-1826987739.html

сочи

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Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре 2022-11-06T20:01 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия