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В Сочи при обрушении балкона в пятиэтажке погибли два человека - РИА Новости, 06.11.2022
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В Сочи при обрушении балкона в пятиэтажке погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в пятиэтажке погибли два человека - РИА Новости, 06.11.2022
В Сочи при обрушении балкона в пятиэтажке погибли два человека
В многоквартирном доме в Сочи обрушился балкон, два человека погибли, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:01
2022-11-06T21:44
происшествия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. В многоквартирном доме в Сочи обрушился балкон, два человека погибли, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.Инцидент произошел сегодня вечером в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Донской в Центральном районе Сочи. Как уточнили в МЧС, обвалился балкон на четвертом этаже. По данным спасателей, угрозы дальнейшего обрушения дома нет. Причины произошедшего устанавливаются.По словам представителей администрации города, дом, в котором произошло обрушение, построили в 1958 году, он не был аварийным. На балконе в момент происшествия находились три человека. Выжившего госпитализировали в тяжелом состоянии.Следственный комитет и прокуратура организовали проверки.
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Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи
Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре
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происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
20:01 06.11.2022 (обновлено: 21:44 06.11.2022)
 
В Сочи при обрушении балкона в пятиэтажке погибли два человека

В Сочи два человека погибли при обрушении балкона пятиэтажного жилого дома

Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. В многоквартирном доме в Сочи обрушился балкон, два человека погибли, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"Два погибли, один в больнице", — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел сегодня вечером в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Донской в Центральном районе Сочи. Как уточнили в МЧС, обвалился балкон на четвертом этаже. По данным спасателей, угрозы дальнейшего обрушения дома нет. Причины произошедшего устанавливаются.
По словам представителей администрации города, дом, в котором произошло обрушение, построили в 1958 году, он не был аварийным. На балконе в момент происшествия находились три человека. Выжившего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Следственный комитет и прокуратура организовали проверки.
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