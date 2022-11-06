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Кинолог рассказал, зачем собаки лают - РИА Новости, 06.11.2022
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Кинолог рассказал, зачем собаки лают
Кинолог рассказал, зачем собаки лают - РИА Новости, 06.11.2022
Кинолог рассказал, зачем собаки лают
Лай собаки — это естественный способ общения и имеет множество значений, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T08:39
2022-11-06T11:40
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лай собаки — это естественный способ общения и имеет множество значений, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Лай для собак — это естественный способ общения. С его помощью они выражают радость или недовольство, привлекают внимание или предупреждают об опасности. Разные породы по-своему склонны к лаю: есть очень шумные собаки, которые выражают лаем эмоции по любому поводу, а есть настоящие молчуны, от которых не услышишь даже тихого "гав", — сказал Голубев.Он уточнил, что собаки используют лай — точно так же, как и вой — для общения. Так они налаживают контакт с другими животными, выражают свои эмоции и потребности. При этом кинолог отметил, что диапазон проявления эмоций у каждой собаки свой. Легковозбудимые и активные собаки на любой раздражитель могут отвечать лаем. Характер и частота лая в этом случае будут зависеть от темперамента, воспитания, активности и внимания со стороны хозяина и других членов семьи.Кроме того, собака с помощью лая может выразить свой испуг. Чаще всего эту эмоцию выражают лаем робкие и пугливые питомцы. По словам Голубева, от таких собак можно услышать лай, когда они попадают в пугающую неизвестную обстановку, новое окружение или встречают любой другой раздражитель.Также собака может начать выть или лаять от скуки, если с ней мало занимаются, а найти занятие самостоятельно у нее не получается. Таким образом питомец пытается привлечь к себе внимание, рассказал президент РКФ. Еще одной функцией лая может быть защита. Посторонний шум, незнакомые люди, посягательство на территорию, источник пищи или потомство может вызвать такую реакцию у питомца, отметил он.Тем собаководам, чей питомец очень шумный и выражает почти все свои эмоции лаем, кинолог посоветовал в первую очередь разобраться в причинах такого поведения, чтобы понять, как его корректировать.Он призвал не забывать о воспитании собаки даже хозяев самых крошечных компаньонов. Питомец должен знать основные команды, спокойно ходить на поводке, не бросаться с лаем на людей и других животных, подчеркнул кинолог. Если же самостоятельно разобраться в причинах пагубной привычки сложно, он посоветовал обратиться за помощью к специалисту. Подход должен быть квалифицированным и сугубо индивидуальным, чтобы не навредить любимцу.
https://ria.ru/20221031/shalayki-1828153064.html
https://ria.ru/20221030/sobaki-1827839333.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
08:39 06.11.2022 (обновлено: 11:40 06.11.2022)
 
Кинолог рассказал, зачем собаки лают

Кинолог Владимир Голубев рассказал, что лай собаки имеет множество значений

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛайка
Лайка - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лайка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лай собаки — это естественный способ общения и имеет множество значений, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Лай для собак — это естественный способ общения. С его помощью они выражают радость или недовольство, привлекают внимание или предупреждают об опасности. Разные породы по-своему склонны к лаю: есть очень шумные собаки, которые выражают лаем эмоции по любому поводу, а есть настоящие молчуны, от которых не услышишь даже тихого "гав", — сказал Голубев.
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Он уточнил, что собаки используют лай — точно так же, как и вой — для общения. Так они налаживают контакт с другими животными, выражают свои эмоции и потребности. При этом кинолог отметил, что диапазон проявления эмоций у каждой собаки свой. Легковозбудимые и активные собаки на любой раздражитель могут отвечать лаем. Характер и частота лая в этом случае будут зависеть от темперамента, воспитания, активности и внимания со стороны хозяина и других членов семьи.
Кроме того, собака с помощью лая может выразить свой испуг. Чаще всего эту эмоцию выражают лаем робкие и пугливые питомцы. По словам Голубева, от таких собак можно услышать лай, когда они попадают в пугающую неизвестную обстановку, новое окружение или встречают любой другой раздражитель.
Также собака может начать выть или лаять от скуки, если с ней мало занимаются, а найти занятие самостоятельно у нее не получается. Таким образом питомец пытается привлечь к себе внимание, рассказал президент РКФ. Еще одной функцией лая может быть защита. Посторонний шум, незнакомые люди, посягательство на территорию, источник пищи или потомство может вызвать такую реакцию у питомца, отметил он.
Тем собаководам, чей питомец очень шумный и выражает почти все свои эмоции лаем, кинолог посоветовал в первую очередь разобраться в причинах такого поведения, чтобы понять, как его корректировать.

"Если собака лает из-за скуки, необходимо, во-первых, не забывать уделять внимание питомцу, включая в его жизнь дрессировку и активные игры, при этом дозируйте свое внимание, не потакайте навязчивости питомца, но не забывайте о своем четвероногом друге. Во-вторых, если собаке скучно, давайте ей возможность развлечь себя самостоятельно: для этого предлагайте ей игры-головоломки или развивающие игрушки, которые увлекут самостоятельной игрой", — отметил Голубев.

Он призвал не забывать о воспитании собаки даже хозяев самых крошечных компаньонов. Питомец должен знать основные команды, спокойно ходить на поводке, не бросаться с лаем на людей и других животных, подчеркнул кинолог. Если же самостоятельно разобраться в причинах пагубной привычки сложно, он посоветовал обратиться за помощью к специалисту. Подход должен быть квалифицированным и сугубо индивидуальным, чтобы не навредить любимцу.
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ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
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