https://ria.ru/20221106/sobaki-1829437483.html

Кинолог рассказал, зачем собаки лают

Кинолог рассказал, зачем собаки лают - РИА Новости, 06.11.2022

Кинолог рассказал, зачем собаки лают

Лай собаки — это естественный способ общения и имеет множество значений, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:39

2022-11-06T08:39

2022-11-06T11:40

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лай собаки — это естественный способ общения и имеет множество значений, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Лай для собак — это естественный способ общения. С его помощью они выражают радость или недовольство, привлекают внимание или предупреждают об опасности. Разные породы по-своему склонны к лаю: есть очень шумные собаки, которые выражают лаем эмоции по любому поводу, а есть настоящие молчуны, от которых не услышишь даже тихого "гав", — сказал Голубев.Он уточнил, что собаки используют лай — точно так же, как и вой — для общения. Так они налаживают контакт с другими животными, выражают свои эмоции и потребности. При этом кинолог отметил, что диапазон проявления эмоций у каждой собаки свой. Легковозбудимые и активные собаки на любой раздражитель могут отвечать лаем. Характер и частота лая в этом случае будут зависеть от темперамента, воспитания, активности и внимания со стороны хозяина и других членов семьи.Кроме того, собака с помощью лая может выразить свой испуг. Чаще всего эту эмоцию выражают лаем робкие и пугливые питомцы. По словам Голубева, от таких собак можно услышать лай, когда они попадают в пугающую неизвестную обстановку, новое окружение или встречают любой другой раздражитель.Также собака может начать выть или лаять от скуки, если с ней мало занимаются, а найти занятие самостоятельно у нее не получается. Таким образом питомец пытается привлечь к себе внимание, рассказал президент РКФ. Еще одной функцией лая может быть защита. Посторонний шум, незнакомые люди, посягательство на территорию, источник пищи или потомство может вызвать такую реакцию у питомца, отметил он.Тем собаководам, чей питомец очень шумный и выражает почти все свои эмоции лаем, кинолог посоветовал в первую очередь разобраться в причинах такого поведения, чтобы понять, как его корректировать.Он призвал не забывать о воспитании собаки даже хозяев самых крошечных компаньонов. Питомец должен знать основные команды, спокойно ходить на поводке, не бросаться с лаем на людей и других животных, подчеркнул кинолог. Если же самостоятельно разобраться в причинах пагубной привычки сложно, он посоветовал обратиться за помощью к специалисту. Подход должен быть квалифицированным и сугубо индивидуальным, чтобы не навредить любимцу.

https://ria.ru/20221031/shalayki-1828153064.html

https://ria.ru/20221030/sobaki-1827839333.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)