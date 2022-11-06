17:23 06.11.2022 (обновлено: 18:11 06.11.2022)
Создатель игры "Вангеры" Андрей Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде
Российский геймдизайнер, создатель "Вангеров" Андрей KranK Кузьмин погиб в Калининграде
© Фото : аккаунт Андрея Кузьмина в социальной сетиАндрей Кузьмин
© Фото : аккаунт Андрея Кузьмина в социальной сети
Андрей Кузьмин. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 6 ноя — РИА Новости. Популярный российский геймдизайнер, создатель игры "Вангеры" Андрей KranK Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде, сообщило издательство VG Limited во "ВКонтакте".
"Еще недавно мы объявляли вам о нашем издании "Вангеров"… К сожалению, этому релизу не суждено случиться. Сегодня утром Андрей KranK Кузьмин, создатель "Вангеров", погиб под колесами авто", — говорится в публикации.
Уточняется, что Кузьмину был 51 год. По данным региональной ГИБДД, ДТП произошло 5 ноября на Ленинском проспекте: 33-летний водитель автомобиля Hyundai сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Кузьмин умер до приезда скорой помощи.
Андрей KranK Кузьмин родился в Калининграде 24 апреля 1971 года. Свою первую игру он написал сразу после окончания школы. В 1995-м основал компанию "К-Д Лаб", где занимался созданием игровых концепций, написанием сценариев и музыки, руководил разработкой. Позже основал студию KranX Productions.
Его главными проектами стали игры "Вангеры" и "Периметр".