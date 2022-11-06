https://ria.ru/20221106/smert-1829500994.html

Создатель игры "Вангеры" Андрей Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде

Создатель игры "Вангеры" Андрей Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде - РИА Новости, 06.11.2022

Создатель игры "Вангеры" Андрей Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде

Популярный российский геймдизайнер, создатель игры "Вангеры" Андрей KranK Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде, сообщило издательство VG Limited во "ВКонтакте". РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T17:23

2022-11-06T17:23

2022-11-06T18:11

происшествия

авто

калининград

гибдд мвд рф

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КАЛИНИНГРАД, 6 ноя — РИА Новости. Популярный российский геймдизайнер, создатель игры "Вангеры" Андрей KranK Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде, сообщило издательство VG Limited во "ВКонтакте".Уточняется, что Кузьмину был 51 год. По данным региональной ГИБДД, ДТП произошло 5 ноября на Ленинском проспекте: 33-летний водитель автомобиля Hyundai сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Кузьмин умер до приезда скорой помощи.Андрей KranK Кузьмин родился в Калининграде 24 апреля 1971 года. Свою первую игру он написал сразу после окончания школы. В 1995-м основал компанию "К-Д Лаб", где занимался созданием игровых концепций, написанием сценариев и музыки, руководил разработкой. Позже основал студию KranX Productions.Его главными проектами стали игры "Вангеры" и "Периметр".

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, калининград, гибдд мвд рф