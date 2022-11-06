https://ria.ru/20221106/smartfon-1829415352.html

Эксперт дал советы по продаже старого смартфона

Эксперт дал советы по продаже старого смартфона - РИА Новости, 06.11.2022

Эксперт дал советы по продаже старого смартфона

Как продать старый смартфон с максимальной выгодой, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T02:16

2022-11-06T02:16

2022-11-06T02:16

технологии

никита мокеев

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Как продать старый смартфон с максимальной выгодой, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.Покупатель будет готов заплатить больше за тот смартфон, который выглядит аккуратно, не имеет пятен и трещин на поверхности, отметил он. Внешний вид аппарата значительно улучшится, если протереть его корпус спиртосодержащей салфеткой, а на экран поставить защитное стекло, советует специалист.Важно также удалить из памяти устройства всю личную информацию, продолжил эксперт. Кроме того, он порекомендовал сбросить настройки смартфона до заводских."После сброса настроек до заводских телефон работает быстрее и благодаря этому выглядит свежее", — сказал эксперт.По его словам, смартфон стоит продавать в комплекте с зарядным устройством и наушниками, приложив чек, подтверждающий, что устройство было куплено в магазине.Продавая смартфон, стоит учитывать уровень спроса на ту или иную модель, а также особенности ценообразования на вторичном рынке, добавил он."iPhone — ходовой товар на вторичном рынке, они очень легко продаются, и на рынке есть четкие ориентиры по ценам. С Android все сложнее — с порядком цен, особенно не флагманов, на рынке полный бардак, люди ставят цену, какую захотят. В то же время с iPhone первые сто звонков могут быть от перекупщиков, которые будут находить всевозможные дефекты и максимально торговаться", — предупредил специалист.Стоимость смартфона, указанная в объявлении о продаже, может быть выше рыночной, если у владельца нет цели получить деньги как можно быстрее, а если он спешит, то цену лучше занизить, считает Мокеев.

https://ria.ru/20221029/internet-1827702411.html

https://ria.ru/20221020/smartfon-1825251013.html

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технологии, никита мокеев, apple iphone, google android, россия, общество