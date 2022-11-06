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Эксперт дал советы по продаже старого смартфона - РИА Новости, 06.11.2022
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Эксперт дал советы по продаже старого смартфона
Эксперт дал советы по продаже старого смартфона - РИА Новости, 06.11.2022
Эксперт дал советы по продаже старого смартфона
Как продать старый смартфон с максимальной выгодой, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T02:16
2022-11-06T02:16
технологии
никита мокеев
apple iphone
google android
россия
общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Как продать старый смартфон с максимальной выгодой, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.Покупатель будет готов заплатить больше за тот смартфон, который выглядит аккуратно, не имеет пятен и трещин на поверхности, отметил он. Внешний вид аппарата значительно улучшится, если протереть его корпус спиртосодержащей салфеткой, а на экран поставить защитное стекло, советует специалист.Важно также удалить из памяти устройства всю личную информацию, продолжил эксперт. Кроме того, он порекомендовал сбросить настройки смартфона до заводских."После сброса настроек до заводских телефон работает быстрее и благодаря этому выглядит свежее", — сказал эксперт.По его словам, смартфон стоит продавать в комплекте с зарядным устройством и наушниками, приложив чек, подтверждающий, что устройство было куплено в магазине.Продавая смартфон, стоит учитывать уровень спроса на ту или иную модель, а также особенности ценообразования на вторичном рынке, добавил он."iPhone — ходовой товар на вторичном рынке, они очень легко продаются, и на рынке есть четкие ориентиры по ценам. С Android все сложнее — с порядком цен, особенно не флагманов, на рынке полный бардак, люди ставят цену, какую захотят. В то же время с iPhone первые сто звонков могут быть от перекупщиков, которые будут находить всевозможные дефекты и максимально торговаться", — предупредил специалист.Стоимость смартфона, указанная в объявлении о продаже, может быть выше рыночной, если у владельца нет цели получить деньги как можно быстрее, а если он спешит, то цену лучше занизить, считает Мокеев.
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технологии, никита мокеев, apple iphone, google android, россия, общество
Технологии, Никита Мокеев, Apple iPhone, Google Android, Россия, Общество
02:16 06.11.2022
 
Эксперт дал советы по продаже старого смартфона

Эксперт Мокеев советует поставить защитное стекло, чтобы продать старый смартфон подороже

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Смартфон компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Как продать старый смартфон с максимальной выгодой, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.
Покупатель будет готов заплатить больше за тот смартфон, который выглядит аккуратно, не имеет пятен и трещин на поверхности, отметил он. Внешний вид аппарата значительно улучшится, если протереть его корпус спиртосодержащей салфеткой, а на экран поставить защитное стекло, советует специалист.
"Я бы порекомендовал поставить защитное стекло. Так создается ощущение, что вы обращались с аппаратом бережно. Даже если на экране есть маленькие царапины, стекло их скроет", — полагает Мокеев.
Важно также удалить из памяти устройства всю личную информацию, продолжил эксперт. Кроме того, он порекомендовал сбросить настройки смартфона до заводских.
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"После сброса настроек до заводских телефон работает быстрее и благодаря этому выглядит свежее", — сказал эксперт.
По его словам, смартфон стоит продавать в комплекте с зарядным устройством и наушниками, приложив чек, подтверждающий, что устройство было куплено в магазине.

"Обязательно собираем весь комплект от смартфона, который есть: коробка, зарядка, возможно, наушники. Это прибавит минимум тысячу рублей к стоимости. Наличие чека не добавит ничего к стоимости, но даст уверенность покупателю, что телефон не был украден, а был официально куплен", — объяснил Мокеев.

Продавая смартфон, стоит учитывать уровень спроса на ту или иную модель, а также особенности ценообразования на вторичном рынке, добавил он.
"iPhone — ходовой товар на вторичном рынке, они очень легко продаются, и на рынке есть четкие ориентиры по ценам. С Android все сложнее — с порядком цен, особенно не флагманов, на рынке полный бардак, люди ставят цену, какую захотят. В то же время с iPhone первые сто звонков могут быть от перекупщиков, которые будут находить всевозможные дефекты и максимально торговаться", — предупредил специалист.
Стоимость смартфона, указанная в объявлении о продаже, может быть выше рыночной, если у владельца нет цели получить деньги как можно быстрее, а если он спешит, то цену лучше занизить, считает Мокеев.
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ТехнологииНикита МокеевApple iPhoneGoogle AndroidРоссияОбщество
 
 
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