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Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Запорожьем

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Запорожьем - РИА Новости, 06.11.2022

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Запорожьем

ВС РФ поразили склад боеприпасов украинской 65-й механизированной бригады в Запорожье, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:57

2022-11-06T13:57

2022-11-06T15:05

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВС РФ поразили склад боеприпасов украинской 65-й механизированной бригады в Запорожье, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - заявили в Минобороны.Кроме того, за прошедшие стуки российские истребители сбили над островом Джарылгач в Херсонской области украинский беспилотник.

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Минобороны РФ о ядерных провокациях украинских националистов Новые ядерные провокации националистов и провальные атаки украинских боевиков - главное из брифинга МО РФ 2022-11-06T13:57 true PT5M37S

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