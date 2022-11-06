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Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Запорожьем
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Запорожьем - РИА Новости, 06.11.2022
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Запорожьем
ВС РФ поразили склад боеприпасов украинской 65-й механизированной бригады в Запорожье, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:57
2022-11-06T13:57
2022-11-06T15:05
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВС РФ поразили склад боеприпасов украинской 65-й механизированной бригады в Запорожье, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - заявили в Минобороны.Кроме того, за прошедшие стуки российские истребители сбили над островом Джарылгач в Херсонской области украинский беспилотник.
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Минобороны РФ о ядерных провокациях украинских националистов
Новые ядерные провокации националистов и провальные атаки украинских боевиков - главное из брифинга МО РФ
2022-11-06T13:57
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:57 06.11.2022 (обновлено: 15:05 06.11.2022)
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Запорожьем
Минобороны сообщило об уничтожении украинского склада с боеприпасами под Запорожьем