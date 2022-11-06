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При атаке террористов в провинции Латакия погибли пять сирийских военных - РИА Новости, 06.11.2022
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При атаке террористов в провинции Латакия погибли пять сирийских военных
При атаке террористов в провинции Латакия погибли пять сирийских военных - РИА Новости, 06.11.2022
При атаке террористов в провинции Латакия погибли пять сирийских военных
Боевики в сирийской провинции Латакия нанесли удары с применением беспилотников по позициям правительственных сил, пятеро военных погибли, еще пятеро ранены,... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T22:16
2022-11-06T22:16
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Боевики в сирийской провинции Латакия нанесли удары с применением беспилотников по позициям правительственных сил, пятеро военных погибли, еще пятеро ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Также за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - четыре обстрела.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, латакия (город), россия, идлиб (мухафаза), сирия
В мире, Латакия (город), Россия, Идлиб (мухафаза), Сирия
22:16 06.11.2022
 
При атаке террористов в провинции Латакия погибли пять сирийских военных

Центр по примирению сообщил о гибели пяти сирийских военных из-за атаки боевиков в Латакии

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в медиабанкПозиции боевиков в сирийской провинции Латакия
Позиции боевиков в сирийской провинции Латакия - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Позиции боевиков в сирийской провинции Латакия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Боевики в сирийской провинции Латакия нанесли удары с применением беспилотников по позициям правительственных сил, пятеро военных погибли, еще пятеро ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"В провинции Латакия в результате серии ударов с применением БПЛА, нанесенных террористами из района Гани по позициям правительственных сил в районе Джурин и Сафсафа, погибло пять и ранено пять сирийских военнослужащих", - сказал Егоров на брифинге.
Также за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - четыре обстрела.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреЛатакия (город)РоссияИдлиб (мухафаза)Сирия
 
 
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