https://ria.ru/20221106/siriya-1829537484.html

При атаке террористов в провинции Латакия погибли пять сирийских военных

При атаке террористов в провинции Латакия погибли пять сирийских военных - РИА Новости, 06.11.2022

При атаке террористов в провинции Латакия погибли пять сирийских военных

Боевики в сирийской провинции Латакия нанесли удары с применением беспилотников по позициям правительственных сил, пятеро военных погибли, еще пятеро ранены,... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T22:16

2022-11-06T22:16

2022-11-06T22:16

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Боевики в сирийской провинции Латакия нанесли удары с применением беспилотников по позициям правительственных сил, пятеро военных погибли, еще пятеро ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Также за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - четыре обстрела.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221102/ozkho-1828548597.html

латакия (город)

россия

идлиб (мухафаза)

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в мире, латакия (город), россия, идлиб (мухафаза), сирия