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Первый в СССР Вечный огонь

Первый в СССР Вечный огонь - РИА Новости, 06.11.2022

Первый в СССР Вечный огонь

Вечный огонь – постоянно поддерживаемое в специальных горелках пламя у монументов, на мемориальных комплексах, кладбищах, могил; является символом памяти о... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T00:28

2022-11-06T00:28

2022-11-06T00:28

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Вечный огонь – постоянно поддерживаемое в специальных горелках пламя у монументов, на мемориальных комплексах, кладбищах, могил; является символом памяти о павших героях, их подвигах, жертвах фашизма и др. Впервые Вечный огонь в память о погибших был зажжен в 1923 году в Париже (Франция) на могиле Неизвестного солдата, погибшего в боях Первой мировой войны (1914-1918). Это произошло через два года после открытия мемориала по предложению французского журналиста и ветерана Первой мировой войны Габриэля Буасси, который развил идею скульптора Грегуар Кальве, предлагавшего каждый вечер зажигать синюю электрическую лампочку над могилой Неизвестного солдата для освещения в темное время суток. Вскоре эту традицию переняли и некоторые другие европейские страны. Первым в СССР считается Вечный огонь, зажженный 6 ноября 1957 года в центре памятника "Борцам Революции" на Марсовом поле в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). До начала XXвека на территории Марсово поля проводились военные парады, смотры войск и народные гулянья. В 1917 году на нем состоялись торжественные похороны 184 солдат и рабочих, погибших в дни Февральской революции. В 1918 году там же похоронили убитых участников революционного движения Володарского и Урицкого, а также жертв мятежа в Ярославле, в 1919 году – участников обороны Петрограда от войск генерала Юденича и др. В 1917-1919 годах в центре Марсова поля на месте погребения павших был установлен памятник "Борцам революции" по проекту архитектора Льва Руднева. Мемориал представляет собой четырехугольник, сложенный из гранитных плит, с четырьмя широкими проходами на площадку. На восьми угловых гранях гранитных стен вырезаны торжественно-траурные тексты, сочиненные Анатолием Луначарским. В 1920-1923 годах на всей территории Марсово поля был разбит партерный сад со строгой геометрической планировкой. Накануне 40-летия Октябрьской революции 1917 года центральная площадка комплекса "Борцам революции" была реконструирована по проекту архитектора Соломона Майофиса. В центре мемориала установили квадратную гранитную плиту с круглым отверстием, окантованным декоративным бронзовым кольцом, над которым должно гореть газовое пламя. Для подачи "голубого топлива" к горелке в кольце был подведен подземный трубопровод. Вечный огонь в память о жертвах всех войн и революций, выпавших на долю Северной столицы, загорелся на Марсовом поле 6 ноября 1957 года. Его воспламенили от факела, зажженного от мартеновской печи Кировского завода (Ленинград). Вместе с партийным руководством Ленинграда пламя в гранитной плите зажгла старейшая коммунистка города Прасковья Кулябко.Позже для данного комплекса было разработано специальное музыкальное оформление: в определенные часы транслировался гимн Советского Союза. В дальнейшем пламя Вечного огня на Марсовом поле послужило источником огня почти для всех военных мемориалов, открытых в память о павших в годы Великой Отечественной войн (1941-1945), на территории городов-героев и городов воинской славы СССР. 8 мая 1967 года от него загорелся Вечный огонь у Кремлевской стены в Москве на могиле Неизвестного солдата.В России есть свой Вечный огонь почти в каждом из тысячи ее городов. В 1960-1980-е годы их стихийно зажигали в городах-миллионниках и селах, в местах ожесточенных боев и глубоком тылу, на братских могилах и свежевозведенных мемориалах славы. Только в 2013 году стало известно, что в поселке Первомайском Щекинского района Тульской области, расположенном недалеко от Ясной Поляны, на братской могиле воинов, погибших во время Тульской оборонительной операции в (1941), был зажжен первый в стране Вечный огонь. Это произошло 9 мая 1955 года по инициативе фронтовика, директора местного газового завода. Сначала Вечный огонь горел на временной горелке, к которой бытовой газ подавали напрямую с завода, а к торжественному открытию мемориала "Скорбящий воин", состоявшемуся 9 мая 1957 года, подключили к природному газу. Но в конце 1980-х годов использовать магистральный газопровод для подобных сооружений запретили.Газ перекрыли почти на четверть века. Вечный огонь перестал гореть в постоянном режиме и до 2013 года зажигался от газового баллона только раз несколько раз в году – на день Победы 9 мая, день начала Великой Отечественной войны, День защитника Отечества, день освобождения Щекино от нацистских оккупантов (17 декабря). Только в 2013 году после проведенной реконструкции было восстановлено непрерывное горение Вечного огня. Первый Вечный огонь в поселке Первомайском не стал главным не только в СССР, но даже в Тульской области, хотя от него и зажигались другие огни – однако только в пределах Щекинского района.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия