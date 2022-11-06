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МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей - РИА Новости, 06.11.2022
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МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей
МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей - РИА Новости, 06.11.2022
МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей
МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей, которые учатся за пределами Москвы, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:28
2022-11-06T12:28
общество
виктор садовничий
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей, которые учатся за пределами Москвы, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Мы сейчас в ближайшее время хотим ещё открыть несколько школ для одаренных ребят, которые находятся вне Москвы", - сказал Садовничий на Дне открытых дверей университета.Сейчас в вузе существуют две таких школы - специализированный научно-учебный центр (СУНЦ) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Университетская гимназия МГУ.
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общество, виктор садовничий, москва
Общество, Виктор Садовничий, Москва
12:28 06.11.2022
 
МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей

Ректор Садовничий: МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкВид на здание МГУ
Вид на здание МГУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Вид на здание МГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей, которые учатся за пределами Москвы, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.
"Мы сейчас в ближайшее время хотим ещё открыть несколько школ для одаренных ребят, которые находятся вне Москвы", - сказал Садовничий на Дне открытых дверей университета.
Сейчас в вузе существуют две таких школы - специализированный научно-учебный центр (СУНЦ) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Университетская гимназия МГУ.
Здание факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Моховой улице - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 14:23
Журфак МГУ расскажет студентам о технологиях работы военных корреспондентов
 
ОбществоВиктор СадовничийМосква
 
 
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