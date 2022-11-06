https://ria.ru/20221106/shkola-1829461029.html

МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей

МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей - РИА Новости, 06.11.2022

МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей

МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей, которые учатся за пределами Москвы, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:28

2022-11-06T12:28

2022-11-06T12:28

общество

виктор садовничий

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей, которые учатся за пределами Москвы, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Мы сейчас в ближайшее время хотим ещё открыть несколько школ для одаренных ребят, которые находятся вне Москвы", - сказал Садовничий на Дне открытых дверей университета.Сейчас в вузе существуют две таких школы - специализированный научно-учебный центр (СУНЦ) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Университетская гимназия МГУ.

https://ria.ru/20221027/voenkory-1827194227.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, виктор садовничий, москва