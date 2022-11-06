https://ria.ru/20221106/shkola-1829461029.html
МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей
МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей - РИА Новости, 06.11.2022
МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей
МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей, которые учатся за пределами Москвы, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:28
2022-11-06T12:28
2022-11-06T12:28
общество
виктор садовничий
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей, которые учатся за пределами Москвы, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Мы сейчас в ближайшее время хотим ещё открыть несколько школ для одаренных ребят, которые находятся вне Москвы", - сказал Садовничий на Дне открытых дверей университета.Сейчас в вузе существуют две таких школы - специализированный научно-учебный центр (СУНЦ) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Университетская гимназия МГУ.
https://ria.ru/20221027/voenkory-1827194227.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, виктор садовничий, москва
Общество, Виктор Садовничий, Москва
МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей
Ректор Садовничий: МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей