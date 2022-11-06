https://ria.ru/20221106/shakhta-1829513244.html
В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ
В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022
В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ
Возгорание газовой трубы произошло в шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T18:59
2022-11-06T18:59
2022-11-06T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Возгорание газовой трубы произошло в шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Согласно сообщению минугля ДНР в Telegram-канале, огонь уже локализован, шахта работает в обычном режиме.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829482179.html
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18:59 06.11.2022 (обновлено: 19:37 06.11.2022)
В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ
Кулемзин сообщил, что в шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ