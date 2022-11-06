Рейтинг@Mail.ru
В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/shakhta-1829513244.html
В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ
В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022
В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ
Возгорание газовой трубы произошло в шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T18:59
2022-11-06T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Возгорание газовой трубы произошло в шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Согласно сообщению минугля ДНР в Telegram-канале, огонь уже локализован, шахта работает в обычном режиме.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829482179.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69fc372ac8b7e8cb7bf4f39d30f48587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
18:59 06.11.2022 (обновлено: 19:37 06.11.2022)
 
В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ

Кулемзин сообщил, что в шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Возгорание газовой трубы произошло в шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Киевского района произошло факельное горение газовой трубы вентствола шахты имени Засядько", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению минугля ДНР в Telegram-канале, огонь уже локализован, шахта работает в обычном режиме.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:54Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала