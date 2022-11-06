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В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ

В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022

В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ

Возгорание газовой трубы произошло в шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T18:59

2022-11-06T18:59

2022-11-06T19:37

специальная военная операция на украине

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донецк

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Возгорание газовой трубы произошло в шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Согласно сообщению минугля ДНР в Telegram-канале, огонь уже локализован, шахта работает в обычном режиме.

https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829482179.html

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