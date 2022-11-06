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Вучич заявил о возможной национализации "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 06.11.2022
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Вучич заявил о возможной национализации "Нефтяной индустрии Сербии"
Вучич заявил о возможной национализации "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 06.11.2022
Вучич заявил о возможной национализации "Нефтяной индустрии Сербии"
Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций Нефтяной индустрии Сербии (NIS), большая часть которой принадлежит российским компаниям,... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:54
2022-11-06T15:54
экономика
александр вучич
сербия
белград (город)
газпром нефть
аэс "пакш"
александр боцан-харченко
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций Нефтяной индустрии Сербии (NIS), большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил президент страны Александр Вучич.Нефтяная индустрия Сербии, которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром", оказалась затронута санкциями, когда поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет с декабря в рамках нового пакета санкций ЕС. Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в интервью РИА Новости, что Нефтяная индустрия Сербии продолжит развитие с российским основным пакетом. По его словам, вопрос о перераспределении долей "снят с повестки дня".Согласно Вучичу, Сербии нужно рассматривать "все возможности", в том числе национализацию NIS. "Если против российских предприятий введут другие санкции, это будет для нас серьезной проблемой... Если никто не захочет работать с NIS..., тогда мы будем действовать", - отметил он в интервью газете Financial Times, добавив, что пока подобные действия не требуются.Газета приводит слова трех своих осведомленных источников о том, что несколько субъектов, в том числе правительство Сербии и венгерская энергокомпания MOL, рассматривали возможность приобрести у "Газпромнефти" контрольный пакет акций, но переговоры относительно продажи зашли в тупик.По данным FT, Сербия хочет приобрести долю в 10-15% в венгерской АЭС "Пакш", однако Вучич отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.
https://ria.ru/20221031/torgovlya-1828032123.html
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экономика, александр вучич, сербия, белград (город), газпром нефть, аэс "пакш", александр боцан-харченко, в мире, нефтяная индустрия сербии
Экономика, Александр Вучич, Сербия, Белград (город), Газпром нефть, АЭС "Пакш", Александр Боцан-Харченко, В мире, Нефтяная индустрия Сербии
15:54 06.11.2022
 
Вучич заявил о возможной национализации "Нефтяной индустрии Сербии"

Вучич заявил о рассмотрении возможности национализации "Нефтяной индустрии Сербии"

© Фото : ГазпромнефтьНПЗ "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под Белградом
НПЗ Нефтяная индустрия Сербии (NIS) под Белградом - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : Газпромнефть
НПЗ "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под Белградом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций Нефтяной индустрии Сербии (NIS), большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил президент страны Александр Вучич.
Нефтяная индустрия Сербии, которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром", оказалась затронута санкциями, когда поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет с декабря в рамках нового пакета санкций ЕС. Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в интервью РИА Новости, что Нефтяная индустрия Сербии продолжит развитие с российским основным пакетом. По его словам, вопрос о перераспределении долей "снят с повестки дня".
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 10:58
Посол России в Сербии оценил внешнеторговые связи двух стран
Согласно Вучичу, Сербии нужно рассматривать "все возможности", в том числе национализацию NIS. "Если против российских предприятий введут другие санкции, это будет для нас серьезной проблемой... Если никто не захочет работать с NIS..., тогда мы будем действовать", - отметил он в интервью газете Financial Times, добавив, что пока подобные действия не требуются.
Газета приводит слова трех своих осведомленных источников о том, что несколько субъектов, в том числе правительство Сербии и венгерская энергокомпания MOL, рассматривали возможность приобрести у "Газпромнефти" контрольный пакет акций, но переговоры относительно продажи зашли в тупик.
По данным FT, Сербия хочет приобрести долю в 10-15% в венгерской АЭС "Пакш", однако Вучич отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 11:00
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ЭкономикаАлександр ВучичСербияБелград (город)Газпром нефтьАЭС "Пакш"Александр Боцан-ХарченкоВ миреНефтяная индустрия Сербии
 
 
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