https://ria.ru/20221106/serbiya-1829488142.html

Вучич заявил о возможной национализации "Нефтяной индустрии Сербии"

Вучич заявил о возможной национализации "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 06.11.2022

Вучич заявил о возможной национализации "Нефтяной индустрии Сербии"

Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций Нефтяной индустрии Сербии (NIS), большая часть которой принадлежит российским компаниям,... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:54

2022-11-06T15:54

2022-11-06T15:54

экономика

александр вучич

сербия

белград (город)

газпром нефть

аэс "пакш"

александр боцан-харченко

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций Нефтяной индустрии Сербии (NIS), большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил президент страны Александр Вучич.Нефтяная индустрия Сербии, которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром", оказалась затронута санкциями, когда поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет с декабря в рамках нового пакета санкций ЕС. Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в интервью РИА Новости, что Нефтяная индустрия Сербии продолжит развитие с российским основным пакетом. По его словам, вопрос о перераспределении долей "снят с повестки дня".Согласно Вучичу, Сербии нужно рассматривать "все возможности", в том числе национализацию NIS. "Если против российских предприятий введут другие санкции, это будет для нас серьезной проблемой... Если никто не захочет работать с NIS..., тогда мы будем действовать", - отметил он в интервью газете Financial Times, добавив, что пока подобные действия не требуются.Газета приводит слова трех своих осведомленных источников о том, что несколько субъектов, в том числе правительство Сербии и венгерская энергокомпания MOL, рассматривали возможность приобрести у "Газпромнефти" контрольный пакет акций, но переговоры относительно продажи зашли в тупик.По данным FT, Сербия хочет приобрести долю в 10-15% в венгерской АЭС "Пакш", однако Вучич отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.

https://ria.ru/20221031/torgovlya-1828032123.html

https://ria.ru/20221031/botsan-kharchenko-1828021633.html

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экономика, александр вучич, сербия, белград (город), газпром нефть, аэс "пакш", александр боцан-харченко, в мире, нефтяная индустрия сербии