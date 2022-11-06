Вучич заявил о возможной национализации "Нефтяной индустрии Сербии"
Вучич заявил о рассмотрении возможности национализации "Нефтяной индустрии Сербии"
НПЗ "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под Белградом. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций Нефтяной индустрии Сербии (NIS), большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил президент страны Александр Вучич.
Нефтяная индустрия Сербии, которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром", оказалась затронута санкциями, когда поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет с декабря в рамках нового пакета санкций ЕС. Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в интервью РИА Новости, что Нефтяная индустрия Сербии продолжит развитие с российским основным пакетом. По его словам, вопрос о перераспределении долей "снят с повестки дня".
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Согласно Вучичу, Сербии нужно рассматривать "все возможности", в том числе национализацию NIS. "Если против российских предприятий введут другие санкции, это будет для нас серьезной проблемой... Если никто не захочет работать с NIS..., тогда мы будем действовать", - отметил он в интервью газете Financial Times, добавив, что пока подобные действия не требуются.
Газета приводит слова трех своих осведомленных источников о том, что несколько субъектов, в том числе правительство Сербии и венгерская энергокомпания MOL, рассматривали возможность приобрести у "Газпромнефти" контрольный пакет акций, но переговоры относительно продажи зашли в тупик.
По данным FT, Сербия хочет приобрести долю в 10-15% в венгерской АЭС "Пакш", однако Вучич отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.
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