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Власти Сербии отвергли план Германии и Франции по Косово - РИА Новости, 06.11.2022
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Власти Сербии отвергли план Германии и Франции по Косово
Власти Сербии отвергли план Германии и Франции по Косово - РИА Новости, 06.11.2022
Власти Сербии отвергли план Германии и Франции по Косово
Власти Сербии отвергли предложенный ранее руководством ФРГ и Франции проект урегулирования в Косово и Метохии, который предполагает членство самопровозглашенной РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:06
2022-11-06T14:06
в мире
ивица дачич
александр вучич
ана брнабич
приштина
сербия
косово
оон
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БЕЛГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Власти Сербии отвергли предложенный ранее руководством ФРГ и Франции проект урегулирования в Косово и Метохии, который предполагает членство самопровозглашенной республики в ООН без формального признания Белградом, заявил глава МИД Ивица Дачич в интервью."В нем отправная точка, что независимость Косово - уже решённый вопрос, но мы этого не приемлем", - заявил Дачич в интервью изданию "Вечерне новости"."Вывод Совета национальной безопасности - данное предложение для нас неприемлемо и все мы проголосовали "за" этот вывод... А то, хотите ли признать или нет в формальном смысле, но согласитесь с тем, что Косово станет членом ООН, для нас очень трудно (принять - ред.)", - подчеркнул глава МИД Сербии.Представители косовских сербов в субботу приняли решение о выходе из парламента, правительства, судов и полиции самопровозглашенной республики. В Северной Косовска-Митровице в полдень воскресенья назначен митинг-собрание косовских сербов, город с ночи пятницы украшают сербскими флагами. Представители косовских сербов – партия "Сербский список" возмутились из-за решения Приштины снять с должности начальника полиции-серба на севере края. Глава региональной дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выдавать письменные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями и был снят с должности решением Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируют выписывать "нарушителям" денежные штрафы от 150 евро.Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии Ана Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.Глава сербского МО сообщил во вторник, что, согласно приказу верховного главнокомандующего президента Александра Вучича, армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221104/podderzhka-1829276874.html
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в мире, ивица дачич, александр вучич, ана брнабич, приштина, сербия, косово, оон, ми-35, миг-29
В мире, Ивица Дачич, Александр Вучич, Ана Брнабич, Приштина, Сербия, Косово, ООН, Ми-35, МиГ-29
14:06 06.11.2022
 
Власти Сербии отвергли план Германии и Франции по Косово

Глава МИД Сербии Дачич: Белград отверг план Германии и Франции по урегулированию в Косово

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПрезидентский дворец в Белграде
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский дворец в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Власти Сербии отвергли предложенный ранее руководством ФРГ и Франции проект урегулирования в Косово и Метохии, который предполагает членство самопровозглашенной республики в ООН без формального признания Белградом, заявил глава МИД Ивица Дачич в интервью.
"В нем отправная точка, что независимость Косово - уже решённый вопрос, но мы этого не приемлем", - заявил Дачич в интервью изданию "Вечерне новости".
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 20:22
Министр обороны Сербии поблагодарил посла России за поддержку по Косово
"Вывод Совета национальной безопасности - данное предложение для нас неприемлемо и все мы проголосовали "за" этот вывод... А то, хотите ли признать или нет в формальном смысле, но согласитесь с тем, что Косово станет членом ООН, для нас очень трудно (принять - ред.)", - подчеркнул глава МИД Сербии.
Представители косовских сербов в субботу приняли решение о выходе из парламента, правительства, судов и полиции самопровозглашенной республики. В Северной Косовска-Митровице в полдень воскресенья назначен митинг-собрание косовских сербов, город с ночи пятницы украшают сербскими флагами. Представители косовских сербов – партия "Сербский список" возмутились из-за решения Приштины снять с должности начальника полиции-серба на севере края. Глава региональной дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выдавать письменные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями и был снят с должности решением Приштины.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируют выписывать "нарушителям" денежные штрафы от 150 евро.
Сербы Косово с флагом во время митинга - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 18:57
Действия главы Косово прикончили Брюссельское соглашение, заявили в Сербии
Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии Ана Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.
Глава сербского МО сообщил во вторник, что, согласно приказу верховного главнокомандующего президента Александра Вучича, армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 20:22
Министр обороны Сербии поблагодарил посла России за поддержку по Косово
 
В миреИвица ДачичАлександр ВучичАна БрнабичПриштинаСербияКосовоООНМи-35МиГ-29
 
 
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