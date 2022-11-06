Западные экономисты назвали причины провала антироссийских санкций
РБК: эксперты Bruegel и IIF оценили эффективность и перспективы санкций против России
Здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Антироссийские санкции не сработали так, как рассчитывали страны Запада, однако эксперты предупредили, что они могут отразиться на российской экономике в более длительной перспективе, сообщает РБК.
Экономисты европейского аналитического центра Bruegel и вашингтонского Института международных финансов (IIF) в статье "Как санкции повлияли на Россию" заявили, что российская защитная стратегия, названная на Западе "Крепость Россия", оказалась эффективнее, чем система ограничений США и Евросоюза.
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"Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось", — пояснили эксперты.
Однако авторы статьи добавили, что многие санкции имеют отложенный эффект. Например, они возлагают надежды на энергетические ограничения, которые, по их мнению, помогут Евросоюзу обрести независимость от российских ресурсов, несмотря на трудности в ближайшую зиму.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.