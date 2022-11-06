https://ria.ru/20221106/samolet-1829540412.html

Танзанская авиакомпания не раскрыла данные о россиянах в упавшем самолете

Танзанская авиакомпания не раскрыла данные о россиянах в упавшем самолете - РИА Новости, 06.11.2022

Танзанская авиакомпания не раскрыла данные о россиянах в упавшем самолете

Пресс-служба танзанской авиалинии Precision Air, чей самолет упал в озеро Виктория утром в воскресенье, не предоставила РИА Новости информацию о нахождении на... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T23:11

2022-11-06T23:11

2022-11-06T23:11

дар-эс-салам

танзания

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-служба танзанской авиалинии Precision Air, чей самолет упал в озеро Виктория утром в воскресенье, не предоставила РИА Новости информацию о нахождении на рейсе Дар-эс-Салам - Букоба граждан России.По сообщению пресс-службы, информация была передана в центр кризисного управления при парламенте Танзании. Подробные данные по находившимся пассажирам на рейсе Дар-эс-Салам - Букоба будут опубликованы на госресурсах.Сайт авиалинии Precision Air был временно недоступен для пользователей.Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия. Авиакомпания сообщила, что в результате крушения погибли 19 человек, пострадали по меньшей мере 26. Среди погибших, как сообщается, члены экипажа и пассажиры.

https://ria.ru/20221106/tanzaniya-1829462224.html

дар-эс-салам

танзания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дар-эс-салам, танзания, в мире