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Танзанская авиакомпания не раскрыла данные о россиянах в упавшем самолете - РИА Новости, 06.11.2022
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Танзанская авиакомпания не раскрыла данные о россиянах в упавшем самолете
Танзанская авиакомпания не раскрыла данные о россиянах в упавшем самолете - РИА Новости, 06.11.2022
Танзанская авиакомпания не раскрыла данные о россиянах в упавшем самолете
Пресс-служба танзанской авиалинии Precision Air, чей самолет упал в озеро Виктория утром в воскресенье, не предоставила РИА Новости информацию о нахождении на... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T23:11
2022-11-06T23:11
дар-эс-салам
танзания
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-служба танзанской авиалинии Precision Air, чей самолет упал в озеро Виктория утром в воскресенье, не предоставила РИА Новости информацию о нахождении на рейсе Дар-эс-Салам - Букоба граждан России.По сообщению пресс-службы, информация была передана в центр кризисного управления при парламенте Танзании. Подробные данные по находившимся пассажирам на рейсе Дар-эс-Салам - Букоба будут опубликованы на госресурсах.Сайт авиалинии Precision Air был временно недоступен для пользователей.Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия. Авиакомпания сообщила, что в результате крушения погибли 19 человек, пострадали по меньшей мере 26. Среди погибших, как сообщается, члены экипажа и пассажиры.
https://ria.ru/20221106/tanzaniya-1829462224.html
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дар-эс-салам, танзания, в мире
Дар-эс-Салам, Танзания, В мире
23:11 06.11.2022
 
Танзанская авиакомпания не раскрыла данные о россиянах в упавшем самолете

Авиакомпания, чей самолет упал в Танзании, не предоставила данные о россиянах на рейсе

© Фото : Tanzania Business InsightСамолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании
Самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : Tanzania Business Insight
Самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-служба танзанской авиалинии Precision Air, чей самолет упал в озеро Виктория утром в воскресенье, не предоставила РИА Новости информацию о нахождении на рейсе Дар-эс-Салам - Букоба граждан России.
По сообщению пресс-службы, информация была передана в центр кризисного управления при парламенте Танзании. Подробные данные по находившимся пассажирам на рейсе Дар-эс-Салам - Букоба будут опубликованы на госресурсах.
Сайт авиалинии Precision Air был временно недоступен для пользователей.
Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия. Авиакомпания сообщила, что в результате крушения погибли 19 человек, пострадали по меньшей мере 26. Среди погибших, как сообщается, члены экипажа и пассажиры.
Самолет авиакомпании Precision Air - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 12:35
На борту упавшего в Танзании самолета было более 50 человек, сообщили СМИ
 
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