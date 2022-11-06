https://ria.ru/20221106/samolet-1829512258.html

Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ

Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2022

Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ

Число жертв при крушении пассажирского самолета в Танзании возросло до 19, сообщает местная газета Citizen. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T18:54

2022-11-06T18:54

2022-11-06T21:21

в мире

танзания

виктория (австралия)

дар-эс-салам

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Число жертв при крушении пассажирского самолета в Танзании возросло до 19, сообщает местная газета Citizen.Ранее авиакомпания сообщала, что погибли три человека и пострадали по меньшей мере 26."Девятнадцать человек погибли в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория рано утром в воскресенье 6 ноября, когда самолет готовился к посадке в аэропорту Букоба", — пишет издание.Среди погибших, как сообщается, члены экипажа и пассажиры.По данным Citizen, число жертв подтвердил премьер-министр страны Кассим Маджалива, прибыв на место происшествия.Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия.

https://ria.ru/20221106/tanzaniya-1829462224.html

танзания

виктория (австралия)

дар-эс-салам

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Наталья Макарова

в мире, танзания, виктория (австралия), дар-эс-салам