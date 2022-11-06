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Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
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Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ
Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ
Число жертв при крушении пассажирского самолета в Танзании возросло до 19, сообщает местная газета Citizen. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T18:54
2022-11-06T21:21
в мире
танзания
виктория (австралия)
дар-эс-салам
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Число жертв при крушении пассажирского самолета в Танзании возросло до 19, сообщает местная газета Citizen.Ранее авиакомпания сообщала, что погибли три человека и пострадали по меньшей мере 26."Девятнадцать человек погибли в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория рано утром в воскресенье 6 ноября, когда самолет готовился к посадке в аэропорту Букоба", — пишет издание.Среди погибших, как сообщается, члены экипажа и пассажиры.По данным Citizen, число жертв подтвердил премьер-министр страны Кассим Маджалива, прибыв на место происшествия.Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия.
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в мире, танзания, виктория (австралия), дар-эс-салам
В мире, Танзания, Виктория (Австралия), Дар-эс-Салам
18:54 06.11.2022 (обновлено: 21:21 06.11.2022)
 
Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ

Citizen: число погибших при крушении пассажирского самолета в Танзании возросло до 19

© AFP 2022 / Sitide ProtaseНа месте крушения самолета авиакомпании Precision Air в Танзании
На месте крушения самолета авиакомпании Precision Air в Танзании - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / Sitide Protase
На месте крушения самолета авиакомпании Precision Air в Танзании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Число жертв при крушении пассажирского самолета в Танзании возросло до 19, сообщает местная газета Citizen.
Ранее авиакомпания сообщала, что погибли три человека и пострадали по меньшей мере 26.
"Девятнадцать человек погибли в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория рано утром в воскресенье 6 ноября, когда самолет готовился к посадке в аэропорту Букоба", — пишет издание.
Среди погибших, как сообщается, члены экипажа и пассажиры.
По данным Citizen, число жертв подтвердил премьер-министр страны Кассим Маджалива, прибыв на место происшествия.
Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия.
Самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 12:35
На борту упавшего в Танзании самолета было более 50 человек, сообщили СМИ
 
В миреТанзанияВиктория (Австралия)Дар-эс-Салам
 
 
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