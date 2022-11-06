https://ria.ru/20221106/samolet-1829512258.html
Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ
Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ
Число жертв при крушении пассажирского самолета в Танзании возросло до 19, сообщает местная газета Citizen. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T18:54
2022-11-06T18:54
2022-11-06T21:21
в мире
танзания
виктория (австралия)
дар-эс-салам
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Число жертв при крушении пассажирского самолета в Танзании возросло до 19, сообщает местная газета Citizen.Ранее авиакомпания сообщала, что погибли три человека и пострадали по меньшей мере 26."Девятнадцать человек погибли в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория рано утром в воскресенье 6 ноября, когда самолет готовился к посадке в аэропорту Букоба", — пишет издание.Среди погибших, как сообщается, члены экипажа и пассажиры.По данным Citizen, число жертв подтвердил премьер-министр страны Кассим Маджалива, прибыв на место происшествия.Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия.
https://ria.ru/20221106/tanzaniya-1829462224.html
танзания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, танзания, виктория (австралия), дар-эс-салам
В мире, Танзания, Виктория (Австралия), Дар-эс-Салам
18:54 06.11.2022 (обновлено: 21:21 06.11.2022)
Число жертв авиакатастрофы в Танзании возросло до 19, пишут СМИ
Citizen: число погибших при крушении пассажирского самолета в Танзании возросло до 19