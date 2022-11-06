https://ria.ru/20221106/samolet-1829481033.html
В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек
В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек - РИА Новости, 06.11.2022
В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек
По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Precision Air в Танзании, сообщает местная газета Citizen. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:23
2022-11-06T15:23
2022-11-06T15:23
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дар-эс-салам
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Precision Air в Танзании, сообщает местная газета Citizen.Ранее авиакомпания уточняла, что пострадали по меньшей мере 26 человек."Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория", - говорится в сообщении на странице издания в Twitter.Отмечается, что погибли двое мужчин и одна женщина.На сайте газеты добавляется, что всего на борту были 43 человека, поиск 17 человек продолжается.Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия.
https://ria.ru/20221106/tanzaniya-1829462224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, танзания, дар-эс-салам
В мире, Танзания, Дар-эс-Салам
В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек
В Танзании при крушении пассажирского самолета Precision Air погибли не менее трех человек