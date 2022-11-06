https://ria.ru/20221106/samolet-1829481033.html

В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек

В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек - РИА Новости, 06.11.2022

В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек

По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Precision Air в Танзании, сообщает местная газета Citizen. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:23

2022-11-06T15:23

2022-11-06T15:23

в мире

танзания

дар-эс-салам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829461408_0:382:502:664_1920x0_80_0_0_ae7eb8367129960f032abb6506d5c06f.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Precision Air в Танзании, сообщает местная газета Citizen.Ранее авиакомпания уточняла, что пострадали по меньшей мере 26 человек."Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория", - говорится в сообщении на странице издания в Twitter.Отмечается, что погибли двое мужчин и одна женщина.На сайте газеты добавляется, что всего на борту были 43 человека, поиск 17 человек продолжается.Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия.

https://ria.ru/20221106/tanzaniya-1829462224.html

https://ria.ru/20221106/samolet-1829455704.html

танзания

дар-эс-салам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, танзания, дар-эс-салам