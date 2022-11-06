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В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек - РИА Новости, 06.11.2022
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В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек
В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек - РИА Новости, 06.11.2022
В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек
По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Precision Air в Танзании, сообщает местная газета Citizen. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:23
2022-11-06T15:23
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Precision Air в Танзании, сообщает местная газета Citizen.Ранее авиакомпания уточняла, что пострадали по меньшей мере 26 человек."Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория", - говорится в сообщении на странице издания в Twitter.Отмечается, что погибли двое мужчин и одна женщина.На сайте газеты добавляется, что всего на борту были 43 человека, поиск 17 человек продолжается.Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия.
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в мире, танзания, дар-эс-салам
В мире, Танзания, Дар-эс-Салам
15:23 06.11.2022
 
В Танзании при крушении самолета погибли не менее трех человек

В Танзании при крушении пассажирского самолета Precision Air погибли не менее трех человек

© Фото : Tanzania Business InsightСамолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании
Самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : Tanzania Business Insight
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Precision Air в Танзании, сообщает местная газета Citizen.
Ранее авиакомпания уточняла, что пострадали по меньшей мере 26 человек.
Самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 12:35
На борту упавшего в Танзании самолета было более 50 человек, сообщили СМИ
"Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория", - говорится в сообщении на странице издания в Twitter.
Отмечается, что погибли двое мужчин и одна женщина.
На сайте газеты добавляется, что всего на борту были 43 человека, поиск 17 человек продолжается.
Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия.
Самолет авиакомпании Precision Air - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 11:37Туризм
В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет
 
В миреТанзанияДар-эс-Салам
 
 
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