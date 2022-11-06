https://ria.ru/20221106/samolet-1829455704.html

В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет

В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет - РИА Новости, 06.11.2022

В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании, на место происшествия направлена спасательная команда, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T11:37

2022-11-06T11:37

2022-11-06T12:48

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании, на место происшествия направлена спасательная команда, говорится в сообщении авиакомпании в Twitter."Рейс авиакомпании Precision Air номер PW 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, попал в аварию при подлете к аэропорту Букобы", — говорится в заявлении.По данным издания Tanzania Business Insight, на борту самолета ATR 42-500 находились 53 человека. О числе погибших и пострадавших пока не сообщалось.Воздушное судно упало в озеро Виктория, причиной крушения стали плохие погодные условия.

https://ria.ru/20221103/samolet-1829027983.html

танзания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, танзания, новости - туризм