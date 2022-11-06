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В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет - РИА Новости, 06.11.2022
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Туризм
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В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет
В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет - РИА Новости, 06.11.2022
В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании, на место происшествия направлена спасательная команда, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:37
2022-11-06T12:48
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании, на место происшествия направлена спасательная команда, говорится в сообщении авиакомпании в Twitter."Рейс авиакомпании Precision Air номер PW 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, попал в аварию при подлете к аэропорту Букобы", — говорится в заявлении.По данным издания Tanzania Business Insight, на борту самолета ATR 42-500 находились 53 человека. О числе погибших и пострадавших пока не сообщалось.Воздушное судно упало в озеро Виктория, причиной крушения стали плохие погодные условия.
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в мире, танзания, новости - туризм
В мире, Танзания, Туризм, Новости - Туризм
11:37 06.11.2022 (обновлено: 12:48 06.11.2022)
 
В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет

В Танзании пассажирский самолет компании Precision Air упал в озеро Виктория

CC BY-SA 2.0 / Laurent ERRERA / Самолет авиакомпании Precision Air
Самолет авиакомпании Precision Air - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Laurent ERRERA /
Самолет авиакомпании Precision Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании, на место происшествия направлена спасательная команда, говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.
"Рейс авиакомпании Precision Air номер PW 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, попал в аварию при подлете к аэропорту Букобы", — говорится в заявлении.
По данным издания Tanzania Business Insight, на борту самолета ATR 42-500 находились 53 человека. О числе погибших и пострадавших пока не сообщалось.
Воздушное судно упало в озеро Виктория, причиной крушения стали плохие погодные условия.
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