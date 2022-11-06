https://ria.ru/20221106/ranenyy-1829495752.html
В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв
В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв - РИА Новости, 06.11.2022
В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв
Один человек ранен в результате взрыва в подъезде дома в Херсонской области, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:49
2022-11-06T16:49
2022-11-06T16:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 6 ноя - РИА Новости. Один человек ранен в результате взрыва в подъезде дома в Херсонской области, сообщает минздрав региона."Сегодня в подъезде одного из жилых домов Херсонской области произошел взрыв. В результате пострадал один человек", - говорится в сообщении минздрава в Telegram-канале."В результате происшествия пострадавший получил осколочное ранение. Наши врачи оказывают пациенту все необходимое лечение и оценивают его состояние как стабильное. Минздрав желает пострадавшему скорейшего выздоровления", - цитирует пресс-служба ведомства министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева.
https://ria.ru/20221104/kherson-1829260493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
16:49 06.11.2022 (обновлено: 16:58 06.11.2022)
В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв
Один человек получил осколочное ранение при взрыве в подъезде дома в Херсонской области