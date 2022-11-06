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В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв

В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв - РИА Новости, 06.11.2022

В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв

Один человек ранен в результате взрыва в подъезде дома в Херсонской области, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T16:49

2022-11-06T16:49

2022-11-06T16:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 6 ноя - РИА Новости. Один человек ранен в результате взрыва в подъезде дома в Херсонской области, сообщает минздрав региона."Сегодня в подъезде одного из жилых домов Херсонской области произошел взрыв. В результате пострадал один человек", - говорится в сообщении минздрава в Telegram-канале."В результате происшествия пострадавший получил осколочное ранение. Наши врачи оказывают пациенту все необходимое лечение и оценивают его состояние как стабильное. Минздрав желает пострадавшему скорейшего выздоровления", - цитирует пресс-служба ведомства министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева.

https://ria.ru/20221104/kherson-1829260493.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , украина, вооруженные силы украины