Рейтинг@Mail.ru
В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/ranenyy-1829495752.html
В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв
В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв - РИА Новости, 06.11.2022
В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв
Один человек ранен в результате взрыва в подъезде дома в Херсонской области, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:49
2022-11-06T16:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ХЕРСОН, 6 ноя - РИА Новости. Один человек ранен в результате взрыва в подъезде дома в Херсонской области, сообщает минздрав региона."Сегодня в подъезде одного из жилых домов Херсонской области произошел взрыв. В результате пострадал один человек", - говорится в сообщении минздрава в Telegram-канале."В результате происшествия пострадавший получил осколочное ранение. Наши врачи оказывают пациенту все необходимое лечение и оценивают его состояние как стабильное. Минздрав желает пострадавшему скорейшего выздоровления", - цитирует пресс-служба ведомства министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева.
https://ria.ru/20221104/kherson-1829260493.html
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
16:49 06.11.2022 (обновлено: 16:58 06.11.2022)
 
В подъезде жилого дома в Херсонской области прогремел взрыв

Один человек получил осколочное ранение при взрыве в подъезде дома в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 6 ноя - РИА Новости. Один человек ранен в результате взрыва в подъезде дома в Херсонской области, сообщает минздрав региона.
"Сегодня в подъезде одного из жилых домов Херсонской области произошел взрыв. В результате пострадал один человек", - говорится в сообщении минздрава в Telegram-канале.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 18:06Специальная военная операция на Украине
Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час
"В результате происшествия пострадавший получил осколочное ранение. Наши врачи оказывают пациенту все необходимое лечение и оценивают его состояние как стабильное. Минздрав желает пострадавшему скорейшего выздоровления", - цитирует пресс-служба ведомства министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала