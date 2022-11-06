https://ria.ru/20221106/pytki-1829460011.html

В ДНР рассказали о передаче информации о пытках над пленными военными ДНР

В ДНР рассказали о передаче информации о пытках над пленными военными ДНР - РИА Новости, 06.11.2022

В ДНР рассказали о передаче информации о пытках над пленными военными ДНР

Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова заявила журналистам о том, что международные организации приняли к сведению факты пыток со стороны Украины РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:19

2022-11-06T12:19

2022-11-06T12:19

дарья морозова

донецкая народная республика

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ААМВРОСИЕВКА (ДНР), 6 ноя – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова заявила журналистам о том, что международные организации приняли к сведению факты пыток со стороны Украины в отношении пленных военнослужащих Народной милиции ДНР."Фактически все ребята, которые были освобождены не только с начала специальной военной операции, а также с 2014 года, указывают на то, что к ним применялись пытки, а также моральное воздействие. Что нарушает третью женевскую конвенцию. На данный момент мы опрашиваем всех ребят и уведомляем международные организации. Международные организации на данный момент отвечают, что информация принята к сведению… молчать об этой проблеме ни в коем случае нельзя. Если сейчас мы не получаем реакции от международных организаций, это не означает, что так будет всегда", - сказала Морозова.

https://ria.ru/20221106/ukraina-1829447624.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дарья морозова, донецкая народная республика