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В ДНР рассказали о передаче информации о пытках над пленными военными ДНР - РИА Новости, 06.11.2022
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В ДНР рассказали о передаче информации о пытках над пленными военными ДНР
В ДНР рассказали о передаче информации о пытках над пленными военными ДНР - РИА Новости, 06.11.2022
В ДНР рассказали о передаче информации о пытках над пленными военными ДНР
Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова заявила журналистам о том, что международные организации приняли к сведению факты пыток со стороны Украины РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:19
2022-11-06T12:19
дарья морозова
донецкая народная республика
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ААМВРОСИЕВКА (ДНР), 6 ноя – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова заявила журналистам о том, что международные организации приняли к сведению факты пыток со стороны Украины в отношении пленных военнослужащих Народной милиции ДНР."Фактически все ребята, которые были освобождены не только с начала специальной военной операции, а также с 2014 года, указывают на то, что к ним применялись пытки, а также моральное воздействие. Что нарушает третью женевскую конвенцию. На данный момент мы опрашиваем всех ребят и уведомляем международные организации. Международные организации на данный момент отвечают, что информация принята к сведению… молчать об этой проблеме ни в коем случае нельзя. Если сейчас мы не получаем реакции от международных организаций, это не означает, что так будет всегда", - сказала Морозова.
https://ria.ru/20221106/ukraina-1829447624.html
донецкая народная республика
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дарья морозова, донецкая народная республика
Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика
12:19 06.11.2022
 
В ДНР рассказали о передаче информации о пытках над пленными военными ДНР

Омбудсмен Морозова: международные организации приняли информацию о пытках над военными ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военные во время обмена пленными
Российские военные во время обмена пленными - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Российские военные во время обмена пленными. Архивное фото
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ААМВРОСИЕВКА (ДНР), 6 ноя – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова заявила журналистам о том, что международные организации приняли к сведению факты пыток со стороны Украины в отношении пленных военнослужащих Народной милиции ДНР.
"Фактически все ребята, которые были освобождены не только с начала специальной военной операции, а также с 2014 года, указывают на то, что к ним применялись пытки, а также моральное воздействие. Что нарушает третью женевскую конвенцию. На данный момент мы опрашиваем всех ребят и уведомляем международные организации. Международные организации на данный момент отвечают, что информация принята к сведению… молчать об этой проблеме ни в коем случае нельзя. Если сейчас мы не получаем реакции от международных организаций, это не означает, что так будет всегда", - сказала Морозова.
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Дарья МорозоваДонецкая Народная Республика
 
 
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