https://ria.ru/20221106/protesty-1829477977.html

В Германии более ста тысяч человек еженедельно выходят на протесты

В Германии более ста тысяч человек еженедельно выходят на протесты - РИА Новости, 06.11.2022

В Германии более ста тысяч человек еженедельно выходят на протесты

В Германии с середины сентября текущего года еженедельно более 100 тысяч человек выходят с протестами на улицы против решений властей, связанных с... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:00

2022-11-06T15:00

2022-11-06T15:00

в мире

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729283990_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_7543398350055f816a88a47d28d09439.jpg

БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. В Германии с середины сентября текущего года еженедельно более 100 тысяч человек выходят с протестами на улицы против решений властей, связанных с коронавирусом, событиями на Украине, а также на фоне климатического и энергетического кризиса, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные властей ФРГ.Согласно анализу полученных данных, "с середины сентября каждую неделю на улицы выходило более 100 тысяч человек".Уточняется, что газета проанализировала данные из 14 земель за период с 29 августа по 23 октября. При этом федеральные земли Бавария и Гамбург не смогли предоставить данные о митингах; по Бранденбургу издание получило лишь данные за вторую половину периода, а по Саксонии-Анхальт отсутствует цифра за первую неделю.Как отмечает издание, особенно большое количество демонстраций проходит на востоке ФРГ.При этом, по данным газеты, в организации демонстраций участвуют правые и левые объединения, зачастую под лозунгом "горячая осень", причем во многих городах протесты проходят еженедельно. Как отмечает издание со ссылкой на информацию властей, в организации протестов часто участвуют правые экстремисты.

https://ria.ru/20221002/germaniya-1820941012.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина