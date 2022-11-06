В Германии более ста тысяч человек еженедельно выходят на протесты
Welt am Sonntag: в ФРГ с сентября более ста тысяч человек еженедельно выходят на протесты
© AP Photo / Markus SchreiberУчастники акции протеста в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Участники акции протеста в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. В Германии с середины сентября текущего года еженедельно более 100 тысяч человек выходят с протестами на улицы против решений властей, связанных с коронавирусом, событиями на Украине, а также на фоне климатического и энергетического кризиса, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные властей ФРГ.
"С начала сентября в Германии прошло более 4400 демонстраций, связанных с политикой на фоне коронавируса, (кризисом) на Украине или климатическим и энергетическим кризисом", - отметило издание.
Согласно анализу полученных данных, "с середины сентября каждую неделю на улицы выходило более 100 тысяч человек".
Уточняется, что газета проанализировала данные из 14 земель за период с 29 августа по 23 октября. При этом федеральные земли Бавария и Гамбург не смогли предоставить данные о митингах; по Бранденбургу издание получило лишь данные за вторую половину периода, а по Саксонии-Анхальт отсутствует цифра за первую неделю.
Как отмечает издание, особенно большое количество демонстраций проходит на востоке ФРГ.
При этом, по данным газеты, в организации демонстраций участвуют правые и левые объединения, зачастую под лозунгом "горячая осень", причем во многих городах протесты проходят еженедельно. Как отмечает издание со ссылкой на информацию властей, в организации протестов часто участвуют правые экстремисты.