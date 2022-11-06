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В Германии более ста тысяч человек еженедельно выходят на протесты - РИА Новости, 06.11.2022
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В Германии более ста тысяч человек еженедельно выходят на протесты
В Германии более ста тысяч человек еженедельно выходят на протесты - РИА Новости, 06.11.2022
В Германии более ста тысяч человек еженедельно выходят на протесты
В Германии с середины сентября текущего года еженедельно более 100 тысяч человек выходят с протестами на улицы против решений властей, связанных с... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:00
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. В Германии с середины сентября текущего года еженедельно более 100 тысяч человек выходят с протестами на улицы против решений властей, связанных с коронавирусом, событиями на Украине, а также на фоне климатического и энергетического кризиса, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные властей ФРГ.Согласно анализу полученных данных, "с середины сентября каждую неделю на улицы выходило более 100 тысяч человек".Уточняется, что газета проанализировала данные из 14 земель за период с 29 августа по 23 октября. При этом федеральные земли Бавария и Гамбург не смогли предоставить данные о митингах; по Бранденбургу издание получило лишь данные за вторую половину периода, а по Саксонии-Анхальт отсутствует цифра за первую неделю.Как отмечает издание, особенно большое количество демонстраций проходит на востоке ФРГ.При этом, по данным газеты, в организации демонстраций участвуют правые и левые объединения, зачастую под лозунгом "горячая осень", причем во многих городах протесты проходят еженедельно. Как отмечает издание со ссылкой на информацию властей, в организации протестов часто участвуют правые экстремисты.
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
15:00 06.11.2022
 
В Германии более ста тысяч человек еженедельно выходят на протесты

Welt am Sonntag: в ФРГ с сентября более ста тысяч человек еженедельно выходят на протесты

© AP Photo / Markus SchreiberУчастники акции протеста в Берлине, Германия
Участники акции протеста в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Участники акции протеста в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. В Германии с середины сентября текущего года еженедельно более 100 тысяч человек выходят с протестами на улицы против решений властей, связанных с коронавирусом, событиями на Украине, а также на фоне климатического и энергетического кризиса, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные властей ФРГ.
"С начала сентября в Германии прошло более 4400 демонстраций, связанных с политикой на фоне коронавируса, (кризисом) на Украине или климатическим и энергетическим кризисом", - отметило издание.
Согласно анализу полученных данных, "с середины сентября каждую неделю на улицы выходило более 100 тысяч человек".
Уточняется, что газета проанализировала данные из 14 земель за период с 29 августа по 23 октября. При этом федеральные земли Бавария и Гамбург не смогли предоставить данные о митингах; по Бранденбургу издание получило лишь данные за вторую половину периода, а по Саксонии-Анхальт отсутствует цифра за первую неделю.
Как отмечает издание, особенно большое количество демонстраций проходит на востоке ФРГ.
При этом, по данным газеты, в организации демонстраций участвуют правые и левые объединения, зачастую под лозунгом "горячая осень", причем во многих городах протесты проходят еженедельно. Как отмечает издание со ссылкой на информацию властей, в организации протестов часто участвуют правые экстремисты.
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