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Более пятидесяти тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева - РИА Новости, 06.11.2022
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Более пятидесяти тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева
Более пятидесяти тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева - РИА Новости, 06.11.2022
Более пятидесяти тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева
Более 50 тысяч человек пытаются попасть на центральную площадь Кишинева для проведения антиправительственного протеста, но полиция заблокировала им путь, что... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:09
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в мире
майя санду
кишинев
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Более 50 тысяч человек пытаются попасть на центральную площадь Кишинева для проведения антиправительственного протеста, но полиция заблокировала им путь, что является нарушением прав народа, заявил один из организаторов шествия, представитель оппозиционной партии "Шор" Дину Цуркану.В Кишиневе проходит очередной массовый протест сторонников и активистов оппозиционной партии "Шор". Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Массовые акции протеста оппозиция проводит каждое воскресенье, начиная с 18 сентября."Более 50 тысяч человек пришли, чтобы мирно воспользоваться своим правом на выражение мнения. Полиция нарушает наше право на свободу выражения. Режим Майи Санду (президента Молдавии - ред.) боится народных протестов", - сказал Цуркану.
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Протест оппозиции в Кишиневе
Массовый протест оппозиции, обвиняющей власти в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, проходит в Кишиневе, по данным организаторов, в нем участвуют более 50 тысяч человек. Полиция не пускает многотысячную колонну на центральную площадь города, протестующие в ответ передают стражам порядка белые хризантемы - символ мирных намерений.
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в мире, майя санду, кишинев, молдавия
В мире, Майя Санду, Кишинев, Молдавия
16:09 06.11.2022 (обновлено: 16:47 06.11.2022)
 
Более пятидесяти тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева

Молдавская оппозиция: более пятидесяти тысяч человек вышли на акцию протеста в Кишиневе

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Более 50 тысяч человек пытаются попасть на центральную площадь Кишинева для проведения антиправительственного протеста, но полиция заблокировала им путь, что является нарушением прав народа, заявил один из организаторов шествия, представитель оппозиционной партии "Шор" Дину Цуркану.
В Кишиневе проходит очередной массовый протест сторонников и активистов оппозиционной партии "Шор". Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Массовые акции протеста оппозиция проводит каждое воскресенье, начиная с 18 сентября.
"Более 50 тысяч человек пришли, чтобы мирно воспользоваться своим правом на выражение мнения. Полиция нарушает наше право на свободу выражения. Режим Майи Санду (президента Молдавии - ред.) боится народных протестов", - сказал Цуркану.
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Прокуратура Молдавии просит арестовать семерых представителей партии "Шор"
 
В миреМайя СандуКишиневМолдавия
 
 
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