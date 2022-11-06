https://ria.ru/20221106/protest-1829485262.html

В Кишиневе оппозиция начала новую массовую акцию протеста

В Кишиневе оппозиция начала новую массовую акцию протеста - РИА Новости, 06.11.2022

В Кишиневе оппозиция начала новую массовую акцию протеста

В Кишиневе началась очередная акция сторонников молдавской оппозиционной партии "Шор", в центр столицы вышли более 50 тысяч человек, заявил один из... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:46

2022-11-06T15:46

2022-11-06T16:48

в мире

илан шор

юрий кузнецов

молдавия

россия

кишинев

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КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. В Кишиневе началась очередная акция сторонников молдавской оппозиционной партии "Шор", в центр столицы вышли более 50 тысяч человек, заявил один из организаторов шествия Дину Цуркану."Более 50 тысяч человек пришли, чтобы мирно воспользоваться своим правом на выражение мнения. Полиция нарушает наше право на свободу выражения. Режим Майи Санду (президента Молдавии. — Прим. ред.) боится народных протестов", — сказал он.Протестующие намерены пикетировать здания парламента и администрации президента. Они выступают за досрочные выборы в орган законодательной власти и за отставку руководства страны.На прошлой и позапрошлой неделе манифестанты пытались выйти на площадь Великого национального собрания в центре Кишинева, но путь им постоянно преграждали полиция и спецназ. Людей задерживали при попытках прорвать кордон.Кроме того, в пятницу в региональных и кишиневских представительствах партии "Шор" прошли обыски, задержаны несколько активистов, против них выдвинуты обвинения в незаконном финансировании партии.Лидер политформирования Илан Шор, находящийся за пределами страны, заявил в соцсетях, что власти Молдавии задержали практически все руководство партии и лидеров протестного движения. Тем не менее колонну протестующих возглавили депутаты парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова, Вадим Фотеску, депутат городского собрания Юрий Кузнецов и депутат парламента от партии коммунистов Диана Караман.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221104/shor-1829283730.html

https://ria.ru/20221106/svyazi-1829472666.html

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Протест оппозиции в Кишиневе Массовый протест оппозиции, обвиняющей власти в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, проходит в Кишиневе, по данным организаторов, в нем участвуют более 50 тысяч человек. Полиция не пускает многотысячную колонну на центральную площадь города, протестующие в ответ передают стражам порядка белые хризантемы - символ мирных намерений. 2022-11-06T15:46 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, илан шор, юрий кузнецов, молдавия, россия, кишинев