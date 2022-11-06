15:46 06.11.2022 (обновлено: 16:48 06.11.2022)
В Кишиневе оппозиция начала новую массовую акцию протеста
В Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" начали новую массовую акцию протеста
КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. В Кишиневе началась очередная акция сторонников молдавской оппозиционной партии "Шор", в центр столицы вышли более 50 тысяч человек, заявил один из организаторов шествия Дину Цуркану.
"Более 50 тысяч человек пришли, чтобы мирно воспользоваться своим правом на выражение мнения. Полиция нарушает наше право на свободу выражения. Режим Майи Санду (президента Молдавии. — Прим. ред.) боится народных протестов", — сказал он.
Протестующие намерены пикетировать здания парламента и администрации президента. Они выступают за досрочные выборы в орган законодательной власти и за отставку руководства страны.
На прошлой и позапрошлой неделе манифестанты пытались выйти на площадь Великого национального собрания в центре Кишинева, но путь им постоянно преграждали полиция и спецназ. Людей задерживали при попытках прорвать кордон.
Кроме того, в пятницу в региональных и кишиневских представительствах партии "Шор" прошли обыски, задержаны несколько активистов, против них выдвинуты обвинения в незаконном финансировании партии.
Лидер политформирования Илан Шор, находящийся за пределами страны, заявил в соцсетях, что власти Молдавии задержали практически все руководство партии и лидеров протестного движения. Тем не менее колонну протестующих возглавили депутаты парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова, Вадим Фотеску, депутат городского собрания Юрий Кузнецов и депутат парламента от партии коммунистов Диана Караман.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.