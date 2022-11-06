https://ria.ru/20221106/propast-1829489146.html

Глава МИД Германии Бербок заявила, что мир движется к пропасти

Глава МИД Германии Бербок заявила, что мир движется к пропасти - РИА Новости, 06.11.2022

Глава МИД Германии Бербок заявила, что мир движется к пропасти

Потепление климата на два с половиной градуса и более будет означать для человечества сваливание в пропасть, заявила министр иностранных дел Германии Анналена... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T16:03

2022-11-06T16:03

2022-11-06T17:26

в мире

анналена бербок

германия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Потепление климата на два с половиной градуса и более будет означать для человечества сваливание в пропасть, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом пишет Welt."Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть", — заявила глава МИД в преддверии Всемирной климатической конференции.По ее словам, мир может ограничить климатический кризис, сдержав потепление на полтора градуса. Бербок считает, что у человечества есть для этого все инструменты.Ученые регулярно выступают с предупреждениями об опасности глобального потепления. Для сдерживания процесса в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, цель которого — снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к происходящим изменениям. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Германия, ранее объявившая курс на отказ от АЭС и работающих на угле электростанций, вынуждена искать решение проблемы нехватки энергоносителей, в том числе отказываясь от ранее объявленных целей по "зеленому переходу". Так, в правительстве обсуждают вариант продления эксплуатации оставшихся трех АЭС, возобновляется работа угольных ТЭС, также рассматривается возможность добычи сланцевого газа запрещенным способом фрекинга.

https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828731332.html

https://ria.ru/20210730/katastrofa-1743645372.html

германия

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в мире, анналена бербок, германия