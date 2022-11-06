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В Челябинской области при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 06.11.2022
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В Челябинской области при пожаре погибли три человека
В Челябинской области при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 06.11.2022
В Челябинской области при пожаре погибли три человека
Три человека погибли, один доставлен в больницу в результате пожара в Челябинской области, сообщает Следственный комитет по области. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T07:28
2022-11-06T12:33
происшествия
челябинская область
варненский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, один доставлен в больницу в результате пожара в Челябинской области, сообщает Следственный комитет по области.Как отмечается, по предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи.Ранее МЧС по Челябинской области сообщило, что 5 ноября в 18:41 поступила информация о пожаре в частном жилом доме на улице Томина в поселке Бородиновка Варненского муниципального района. Пожар был локализован. Для его ликвидации было привлечено 11 человек личного состава и три единицы техники.
https://ria.ru/20221106/pozhar-1829415637.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, варненский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Варненский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:28 06.11.2022 (обновлено: 12:33 06.11.2022)
 
В Челябинской области при пожаре погибли три человека

СК: в Челябинской области в результате пожара три человека погибли, один пострадал

© Фото : ГУ МЧС по Челябинской областиСотрудники МЧС на месте пожара в селе Бородиновка Челябинской области
Сотрудники МЧС на месте пожара в селе Бородиновка Челябинской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : ГУ МЧС по Челябинской области
Сотрудники МЧС на месте пожара в селе Бородиновка Челябинской области
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, один доставлен в больницу в результате пожара в Челябинской области, сообщает Следственный комитет по области.

"Вечером 5 ноября в одном из домов поселка Бородиновка Варненского района произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Также в больницу с диагнозом "отравление продуктами горения" доставлен мужчина, которому оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи.
Ранее МЧС по Челябинской области сообщило, что 5 ноября в 18:41 поступила информация о пожаре в частном жилом доме на улице Томина в поселке Бородиновка Варненского муниципального района. Пожар был локализован. Для его ликвидации было привлечено 11 человек личного состава и три единицы техники.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 00:28
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ПроисшествияЧелябинская областьВарненский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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