https://ria.ru/20221106/pozhar-1829433797.html

В Челябинской области при пожаре погибли три человека

В Челябинской области при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 06.11.2022

В Челябинской области при пожаре погибли три человека

Три человека погибли, один доставлен в больницу в результате пожара в Челябинской области, сообщает Следственный комитет по области. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T07:28

2022-11-06T07:28

2022-11-06T12:33

происшествия

челябинская область

варненский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, один доставлен в больницу в результате пожара в Челябинской области, сообщает Следственный комитет по области.Как отмечается, по предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи.Ранее МЧС по Челябинской области сообщило, что 5 ноября в 18:41 поступила информация о пожаре в частном жилом доме на улице Томина в поселке Бородиновка Варненского муниципального района. Пожар был локализован. Для его ликвидации было привлечено 11 человек личного состава и три единицы техники.

https://ria.ru/20221106/pozhar-1829415637.html

челябинская область

варненский район

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происшествия, челябинская область, варненский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)