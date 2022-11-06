https://ria.ru/20221106/postradavshiy-1829525679.html
Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии
Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.11.2022
Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии
Один пострадавший в результате обрушения балкона многоквартирного дома Сочи находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:27
2022-11-06T20:27
2022-11-06T20:53
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Один пострадавший в результате обрушения балкона многоквартирного дома Сочи находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе администрации города.Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировало, что вечером воскресенья в Центральном районе Сочи по улице Донская обвалился балкон на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным прокуратуры Краснодарского края, в результате происшествия два человека погибли, один был госпитализирован в больницу."Погибли двое человек, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в ведомстве.В настоящее время специалистами устанавливаются причины произошедшего.
https://ria.ru/20221106/balkon-1829527935.html
сочи
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи
Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре
2022-11-06T20:27
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:27 06.11.2022 (обновлено: 20:53 06.11.2022)
Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии
Пострадавший при обрушении балкона в жилом доме в Сочи находится в тяжелом состоянии