https://ria.ru/20221106/postradavshiy-1829525679.html

Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.11.2022

Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии

Один пострадавший в результате обрушения балкона многоквартирного дома Сочи находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T20:27

2022-11-06T20:27

2022-11-06T20:53

происшествия

сочи

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Один пострадавший в результате обрушения балкона многоквартирного дома Сочи находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе администрации города.Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировало, что вечером воскресенья в Центральном районе Сочи по улице Донская обвалился балкон на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным прокуратуры Краснодарского края, в результате происшествия два человека погибли, один был госпитализирован в больницу."Погибли двое человек, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в ведомстве.В настоящее время специалистами устанавливаются причины произошедшего.

https://ria.ru/20221106/balkon-1829527935.html

сочи

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре 2022-11-06T20:27 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)