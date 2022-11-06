Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/postradavshiy-1829525679.html
Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии
Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.11.2022
Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии
Один пострадавший в результате обрушения балкона многоквартирного дома Сочи находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:27
2022-11-06T20:53
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829526018_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a58f3402890b469eb1552e600b53943.jpg
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Один пострадавший в результате обрушения балкона многоквартирного дома Сочи находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе администрации города.Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировало, что вечером воскресенья в Центральном районе Сочи по улице Донская обвалился балкон на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным прокуратуры Краснодарского края, в результате происшествия два человека погибли, один был госпитализирован в больницу."Погибли двое человек, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в ведомстве.В настоящее время специалистами устанавливаются причины произошедшего.
https://ria.ru/20221106/balkon-1829527935.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи
Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре
2022-11-06T20:27
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829526018_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a812faea93482e7a12ac1a4462ab3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:27 06.11.2022 (обновлено: 20:53 06.11.2022)
 
Пострадавший при обрушении балкона в Сочи находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при обрушении балкона в жилом доме в Сочи находится в тяжелом состоянии

Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Один пострадавший в результате обрушения балкона многоквартирного дома Сочи находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировало, что вечером воскресенья в Центральном районе Сочи по улице Донская обвалился балкон на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным прокуратуры Краснодарского края, в результате происшествия два человека погибли, один был госпитализирован в больницу.
"Погибли двое человек, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в ведомстве.
В настоящее время специалистами устанавливаются причины произошедшего.
На месте обрушения балкона на 4 этаже 5-ти этажного жилого дома в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 20:48
На балконе, который рухнул в Сочи, находились три человека
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала