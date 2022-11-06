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В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/plennye-1829460423.html
В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных
В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных - РИА Новости, 06.11.2022
В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных
Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала журналистам о фактах вымогательства денег с родственников находящих в украинском плену... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:23
2022-11-06T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
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АМВРОСИЕВКА, 6 ноя – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала журналистам о фактах вымогательства денег с родственников находящих в украинском плену военнослужащих Народной милиции ДНР."К нам все чаще обращаются родственники (военнослужащих Народной милиции ДНР находящихся в украинском плену – ред.) с тем, что на них выходят в различных группах в Telegram и требуют определенную сумму денег за включение в списки на обмен. Мы всем рекомендуем ни в коем случае никому никакие денежные средства не переводить, а сразу обращаться в аппарат уполномоченного по правам человека (ДНР – ред.)", - сказала Морозова журналистам.Она отметила, что в качестве воздействия на родственников в интернет выкладываются ролики с ранеными пленными.
https://ria.ru/20221106/plen-1829452033.html
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Дарья Буймова
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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика
12:23 06.11.2022
 
В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных

Омбудсмен Морозова заявила о вымогательстве с родственников находящихся в украинском плену

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие, освобожденные из украинского плена, во время встречи со своими близкими в Амвросиевке
Военнослужащие, освобожденные из украинского плена, во время встречи со своими близкими в Амвросиевке - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие, освобожденные из украинского плена, во время встречи со своими близкими в Амвросиевке
Читать ria.ru в
АМВРОСИЕВКА, 6 ноя – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала журналистам о фактах вымогательства денег с родственников находящих в украинском плену военнослужащих Народной милиции ДНР.
"К нам все чаще обращаются родственники (военнослужащих Народной милиции ДНР находящихся в украинском плену – ред.) с тем, что на них выходят в различных группах в Telegram и требуют определенную сумму денег за включение в списки на обмен. Мы всем рекомендуем ни в коем случае никому никакие денежные средства не переводить, а сразу обращаться в аппарат уполномоченного по правам человека (ДНР – ред.)", - сказала Морозова журналистам.
Она отметила, что в качестве воздействия на родственников в интернет выкладываются ролики с ранеными пленными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДарья МорозоваДонецкая Народная Республика
 
 
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