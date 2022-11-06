https://ria.ru/20221106/plennye-1829460423.html

В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных

В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных - РИА Новости, 06.11.2022

В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала журналистам о фактах вымогательства денег с родственников находящих в украинском плену... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:23

2022-11-06T12:23

2022-11-06T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

дарья морозова

донецкая народная республика

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АМВРОСИЕВКА, 6 ноя – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала журналистам о фактах вымогательства денег с родственников находящих в украинском плену военнослужащих Народной милиции ДНР."К нам все чаще обращаются родственники (военнослужащих Народной милиции ДНР находящихся в украинском плену – ред.) с тем, что на них выходят в различных группах в Telegram и требуют определенную сумму денег за включение в списки на обмен. Мы всем рекомендуем ни в коем случае никому никакие денежные средства не переводить, а сразу обращаться в аппарат уполномоченного по правам человека (ДНР – ред.)", - сказала Морозова журналистам.Она отметила, что в качестве воздействия на родственников в интернет выкладываются ролики с ранеными пленными.

https://ria.ru/20221106/plen-1829452033.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дарья морозова, донецкая народная республика