https://ria.ru/20221106/plennye-1829460423.html
В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных
В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных - РИА Новости, 06.11.2022
В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных
Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала журналистам о фактах вымогательства денег с родственников находящих в украинском плену... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:23
2022-11-06T12:23
2022-11-06T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
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АМВРОСИЕВКА, 6 ноя – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала журналистам о фактах вымогательства денег с родственников находящих в украинском плену военнослужащих Народной милиции ДНР."К нам все чаще обращаются родственники (военнослужащих Народной милиции ДНР находящихся в украинском плену – ред.) с тем, что на них выходят в различных группах в Telegram и требуют определенную сумму денег за включение в списки на обмен. Мы всем рекомендуем ни в коем случае никому никакие денежные средства не переводить, а сразу обращаться в аппарат уполномоченного по правам человека (ДНР – ред.)", - сказала Морозова журналистам.Она отметила, что в качестве воздействия на родственников в интернет выкладываются ролики с ранеными пленными.
https://ria.ru/20221106/plen-1829452033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарья морозова, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика
В ДНР заявили о фактах вымогательства денег с родственников пленных военных
Омбудсмен Морозова заявила о вымогательстве с родственников находящихся в украинском плену