https://ria.ru/20221106/plen-1829463143.html

Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене

Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене - РИА Новости, 06.11.2022

Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене

Освобожденные из украинского плена военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали журналистам об издевательствах со стороны украинских... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:43

2022-11-06T12:43

2022-11-06T13:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

общество

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АМВРОСИЕВКА, 6 ноя – РИА Новости. Освобожденные из украинского плена военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали журналистам об издевательствах со стороны украинских силовиков."Били… У меня не ходили ноги. Иди. Бьют по ногам, падаешь. Мешок на голове, а надо идти. Руки связаны… Морально унижали. Током били, чтобы рассказали, где кто находится, где позиции (военных - ред.)", - рассказал один из освобожденных из украинского плена бойцов ДНР.Другой военнослужащий рассказал журналистам, что даже за просьбу закурить можно было получить пинок."Даже просили сигарету - можно было пинок… получить. Они как говорят: вас вообще нужно живьем закапывать… Издевались как могли", - сказал он.

https://ria.ru/20221106/plennye-1829460423.html

https://ria.ru/20221106/plen-1829452033.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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"Издевались как могли". Освобожденные бойцы о жестокости украинских силовиков "Током били, чтобы рассказали где кто находиться. Вас вообще нужно живьем закапывать…Издевались как могли",- освобожденные из украинского плена бойцы ДНР рассказали об издевательствах со стороны украинских силовиков. 2022-11-06T12:43 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, общество