https://ria.ru/20221106/plen-1829463143.html
Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене
Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене - РИА Новости, 06.11.2022
Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене
Освобожденные из украинского плена военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали журналистам об издевательствах со стороны украинских... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:43
2022-11-06T12:43
2022-11-06T13:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829466661_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3787cf5a7b344fff95c5fb13def3c258.jpg
АМВРОСИЕВКА, 6 ноя – РИА Новости. Освобожденные из украинского плена военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали журналистам об издевательствах со стороны украинских силовиков."Били… У меня не ходили ноги. Иди. Бьют по ногам, падаешь. Мешок на голове, а надо идти. Руки связаны… Морально унижали. Током били, чтобы рассказали, где кто находится, где позиции (военных - ред.)", - рассказал один из освобожденных из украинского плена бойцов ДНР.Другой военнослужащий рассказал журналистам, что даже за просьбу закурить можно было получить пинок."Даже просили сигарету - можно было пинок… получить. Они как говорят: вас вообще нужно живьем закапывать… Издевались как могли", - сказал он.
https://ria.ru/20221106/plennye-1829460423.html
https://ria.ru/20221106/plen-1829452033.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829466661_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_26edb49b6b38725a2f9690d1058a1ec5.jpg
"Издевались как могли". Освобожденные бойцы о жестокости украинских силовиков
"Током били, чтобы рассказали где кто находиться. Вас вообще нужно живьем закапывать…Издевались как могли",- освобожденные из украинского плена бойцы ДНР рассказали об издевательствах со стороны украинских силовиков.
2022-11-06T12:43
true
PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Общество
12:43 06.11.2022 (обновлено: 13:41 06.11.2022)
Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене
Освобожденные из плена военные ДНР рассказали об издевательствах военнослужащих ВСУ