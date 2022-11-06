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Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/plen-1829463143.html
Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене
Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене - РИА Новости, 06.11.2022
Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене
Освобожденные из украинского плена военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали журналистам об издевательствах со стороны украинских... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:43
2022-11-06T13:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
общество
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АМВРОСИЕВКА, 6 ноя – РИА Новости. Освобожденные из украинского плена военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали журналистам об издевательствах со стороны украинских силовиков."Били… У меня не ходили ноги. Иди. Бьют по ногам, падаешь. Мешок на голове, а надо идти. Руки связаны… Морально унижали. Током били, чтобы рассказали, где кто находится, где позиции (военных - ред.)", - рассказал один из освобожденных из украинского плена бойцов ДНР.Другой военнослужащий рассказал журналистам, что даже за просьбу закурить можно было получить пинок."Даже просили сигарету - можно было пинок… получить. Они как говорят: вас вообще нужно живьем закапывать… Издевались как могли", - сказал он.
https://ria.ru/20221106/plennye-1829460423.html
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"Издевались как могли". Освобожденные бойцы о жестокости украинских силовиков
"Током били, чтобы рассказали где кто находиться. Вас вообще нужно живьем закапывать…Издевались как могли",- освобожденные из украинского плена бойцы ДНР рассказали об издевательствах со стороны украинских силовиков.
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донецкая народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Общество
12:43 06.11.2022 (обновлено: 13:41 06.11.2022)
 
Освобожденные военные ДНР рассказали об украинском плене

Освобожденные из плена военные ДНР рассказали об издевательствах военнослужащих ВСУ

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АМВРОСИЕВКА, 6 ноя – РИА Новости. Освобожденные из украинского плена военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали журналистам об издевательствах со стороны украинских силовиков.
"Били… У меня не ходили ноги. Иди. Бьют по ногам, падаешь. Мешок на голове, а надо идти. Руки связаны… Морально унижали. Током били, чтобы рассказали, где кто находится, где позиции (военных - ред.)", - рассказал один из освобожденных из украинского плена бойцов ДНР.
Военнослужащие, освобожденные из украинского плена, во время встречи со своими близкими в Амвросиевке - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Другой военнослужащий рассказал журналистам, что даже за просьбу закурить можно было получить пинок.
"Даже просили сигарету - можно было пинок… получить. Они как говорят: вас вообще нужно живьем закапывать… Издевались как могли", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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