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Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих

Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих - РИА Новости, 06.11.2022

Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих

В Амвросиевке в ДНР состоялась торжественная встреча 15 военных ДНР, вернувшихся по обмену из плена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T11:06

2022-11-06T11:06

2022-11-06T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

дарья морозова

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

россия

москва

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АМВРОСИЕВКА, 6 ноя - РИА Новости. В Амвросиевке в ДНР состоялась торжественная встреча 15 военных ДНР, вернувшихся по обмену из плена, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.В торжественной встрече вернувшихся из украинского плена бойцов ДНР приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова, мэр Донецка Алексей Кулемзин, родственники вернувшихся военных и жители Амвросиевки."Из общего формата: 107 на 107. Нам удалось освободить 19 военнослужащих Донецкой Народной Республики. На данный момент здесь находится 15 человек, и 4 человека, к сожалению, остались в госпитале, поскольку они еще не транспортабельные, и им оказывается срочная медицинская помощь и обследование. Сейчас после общей встречи с родственниками эти ребята отправятся в госпиталь, где им будет проведено медицинское обследование и оказана медицинская помощь. И, соответственно, потом они отправятся уже на реабилитацию", - сообщила Морозова.

https://ria.ru/20221104/plennye-1829173471.html

https://ria.ru/20221030/plennye-1827899738.html

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Торжественная встреча 15 военных, вернувшихся из плена ВСУ В Амвросиевке в ДНР состоялась торжественная встреча 15 военных, вернувшихся в рамках обмена пленными, который состоялся в четверг. 2022-11-06T11:06 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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