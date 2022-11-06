Рейтинг@Mail.ru
Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/plen-1829452033.html
Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих
Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих - РИА Новости, 06.11.2022
Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих
В Амвросиевке в ДНР состоялась торжественная встреча 15 военных ДНР, вернувшихся по обмену из плена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:06
2022-11-06T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
дарья морозова
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829454594_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b707c9716ade4bb630cf763622a61ca.jpg
АМВРОСИЕВКА, 6 ноя - РИА Новости. В Амвросиевке в ДНР состоялась торжественная встреча 15 военных ДНР, вернувшихся по обмену из плена, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.В торжественной встрече вернувшихся из украинского плена бойцов ДНР приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова, мэр Донецка Алексей Кулемзин, родственники вернувшихся военных и жители Амвросиевки."Из общего формата: 107 на 107. Нам удалось освободить 19 военнослужащих Донецкой Народной Республики. На данный момент здесь находится 15 человек, и 4 человека, к сожалению, остались в госпитале, поскольку они еще не транспортабельные, и им оказывается срочная медицинская помощь и обследование. Сейчас после общей встречи с родственниками эти ребята отправятся в госпиталь, где им будет проведено медицинское обследование и оказана медицинская помощь. И, соответственно, потом они отправятся уже на реабилитацию", - сообщила Морозова.
https://ria.ru/20221104/plennye-1829173471.html
https://ria.ru/20221030/plennye-1827899738.html
донецкая народная республика
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Торжественная встреча 15 военных, вернувшихся из плена ВСУ
В Амвросиевке в ДНР состоялась торжественная встреча 15 военных, вернувшихся в рамках обмена пленными, который состоялся в четверг.
2022-11-06T11:06
true
PT2M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829454594_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c2859b0b2a09d4da8d6b59bc6c5971e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, дарья морозова, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, россия, москва, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Дарья Морозова, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Россия, Москва, Войска воздушно-космической обороны
11:06 06.11.2022 (обновлено: 11:29 06.11.2022)
 
Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих

В Амвросиевке в ДНР встретили 15 военных ДНР, вернувшихся по обмену из плена

Читать ria.ru в
АМВРОСИЕВКА, 6 ноя - РИА Новости. В Амвросиевке в ДНР состоялась торжественная встреча 15 военных ДНР, вернувшихся по обмену из плена, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.
Возвращение домой из плена российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 09:38Специальная военная операция на Украине
Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной
В торжественной встрече вернувшихся из украинского плена бойцов ДНР приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова, мэр Донецка Алексей Кулемзин, родственники вернувшихся военных и жители Амвросиевки.
"Мы с вами уже убеждаемся, что пребывание в украинском плену чревато последствиями. Самая главная задача у нас по-прежнему остается - ни о ком ни в коем случае не забыть. Всех вытащить. Потому что условия крайне сложные… Украинский режим делает все возможное, чтобы не считаться ни с какими международными конвенциями, не считаться ни с какими моральными составляющими", - заявил Пушилин.
"Из общего формата: 107 на 107. Нам удалось освободить 19 военнослужащих Донецкой Народной Республики. На данный момент здесь находится 15 человек, и 4 человека, к сожалению, остались в госпитале, поскольку они еще не транспортабельные, и им оказывается срочная медицинская помощь и обследование. Сейчас после общей встречи с родственниками эти ребята отправятся в госпиталь, где им будет проведено медицинское обследование и оказана медицинская помощь. И, соответственно, потом они отправятся уже на реабилитацию", - сообщила Морозова.
Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 14:57
Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военныхМинистерство обороны РФ публикует кадры с освобожденными из плена российскими военными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДарья МорозоваАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаРоссияМоскваВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала