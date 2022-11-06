https://ria.ru/20221106/plen-1829452033.html
Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих
Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих - РИА Новости, 06.11.2022
Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих
В Амвросиевке в ДНР состоялась торжественная встреча 15 военных ДНР, вернувшихся по обмену из плена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:06
2022-11-06T11:06
2022-11-06T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
дарья морозова
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
россия
москва
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АМВРОСИЕВКА, 6 ноя - РИА Новости. В Амвросиевке в ДНР состоялась торжественная встреча 15 военных ДНР, вернувшихся по обмену из плена, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.В торжественной встрече вернувшихся из украинского плена бойцов ДНР приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова, мэр Донецка Алексей Кулемзин, родственники вернувшихся военных и жители Амвросиевки."Из общего формата: 107 на 107. Нам удалось освободить 19 военнослужащих Донецкой Народной Республики. На данный момент здесь находится 15 человек, и 4 человека, к сожалению, остались в госпитале, поскольку они еще не транспортабельные, и им оказывается срочная медицинская помощь и обследование. Сейчас после общей встречи с родственниками эти ребята отправятся в госпиталь, где им будет проведено медицинское обследование и оказана медицинская помощь. И, соответственно, потом они отправятся уже на реабилитацию", - сообщила Морозова.
https://ria.ru/20221104/plennye-1829173471.html
https://ria.ru/20221030/plennye-1827899738.html
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Торжественная встреча 15 военных, вернувшихся из плена ВСУ
В Амвросиевке в ДНР состоялась торжественная встреча 15 военных, вернувшихся в рамках обмена пленными, который состоялся в четверг.
2022-11-06T11:06
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PT2M01S
РИА Новости
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в мире, денис пушилин, дарья морозова, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, россия, москва, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Дарья Морозова, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Россия, Москва, Войска воздушно-космической обороны
11:06 06.11.2022 (обновлено: 11:29 06.11.2022)
Из украинского плена в ДНР вернулись 15 военнослужащих
В Амвросиевке в ДНР встретили 15 военных ДНР, вернувшихся по обмену из плена