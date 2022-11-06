https://ria.ru/20221106/peru-1829438357.html

В Перу прошли массовые протесты

В Перу прошли массовые протесты - РИА Новости, 06.11.2022

В Перу прошли массовые протесты

Тысячи людей приняли участие в демонстрациях с требованием отставки президента Перу Педро Кастильо, по информации местных изданий, они прошли как минимум в... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:48

2022-11-06T08:48

2022-11-06T08:48

в мире

педро кастильо

перу

трухильо (перу)

куско (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_0:254:2966:1922_1920x0_80_0_0_6fa3612c2f30036117d02f22eb11cfa6.jpg

МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Тысячи людей приняли участие в демонстрациях с требованием отставки президента Перу Педро Кастильо, по информации местных изданий, они прошли как минимум в шести регионах, а в столице полиция применила слезоточивый газ."Марш прошёл не только в столице Перу ... протесты граждан, требующих отставки или импичмента президента, были зафиксированы в регионах Пьюра, Трухильо, Чиклайо, Куско и Уанкайо", - сообщила радиостанция RPP.Согласно сообщениям в СМИ, фото и видео социальных сетях, демонстрации прошли в мирном ключе. Единственное краткосрочное столкновение протестующих с полицией произошло в столице, после чего правоохранители применили слезоточивый газ. Один из манифестантов был ранен газовой гранатой.Жители Перу обвиняют президента, его семью и окружение в коррупции - в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергает обвинения, называя их политическим преследованием. На рассмотрение конгресса страны дважды выносился вопрос об объявлении ему импичмента.

https://ria.ru/20220921/udobreniya-1818303999.html

https://ria.ru/20220829/peru-1812785612.html

перу

трухильо (перу)

куско (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, педро кастильо, перу, трухильо (перу), куско (город)