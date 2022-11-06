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В Перу прошли массовые протесты - РИА Новости, 06.11.2022
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В Перу прошли массовые протесты
В Перу прошли массовые протесты - РИА Новости, 06.11.2022
В Перу прошли массовые протесты
Тысячи людей приняли участие в демонстрациях с требованием отставки президента Перу Педро Кастильо, по информации местных изданий, они прошли как минимум в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T08:48
2022-11-06T08:48
в мире
педро кастильо
перу
трухильо (перу)
куско (город)
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МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Тысячи людей приняли участие в демонстрациях с требованием отставки президента Перу Педро Кастильо, по информации местных изданий, они прошли как минимум в шести регионах, а в столице полиция применила слезоточивый газ."Марш прошёл не только в столице Перу ... протесты граждан, требующих отставки или импичмента президента, были зафиксированы в регионах Пьюра, Трухильо, Чиклайо, Куско и Уанкайо", - сообщила радиостанция RPP.Согласно сообщениям в СМИ, фото и видео социальных сетях, демонстрации прошли в мирном ключе. Единственное краткосрочное столкновение протестующих с полицией произошло в столице, после чего правоохранители применили слезоточивый газ. Один из манифестантов был ранен газовой гранатой.Жители Перу обвиняют президента, его семью и окружение в коррупции - в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергает обвинения, называя их политическим преследованием. На рассмотрение конгресса страны дважды выносился вопрос об объявлении ему импичмента.
https://ria.ru/20220921/udobreniya-1818303999.html
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в мире, педро кастильо, перу, трухильо (перу), куско (город)
В мире, Педро Кастильо, Перу, Трухильо (Перу), Куско (город)
08:48 06.11.2022
 
В Перу прошли массовые протесты

В Перу прошли массовые протесты с требованием отставки президента Кастильо

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкЛима
Лима - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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Лима. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Тысячи людей приняли участие в демонстрациях с требованием отставки президента Перу Педро Кастильо, по информации местных изданий, они прошли как минимум в шести регионах, а в столице полиция применила слезоточивый газ.
"Марш прошёл не только в столице Перу ... протесты граждан, требующих отставки или импичмента президента, были зафиксированы в регионах Пьюра, Трухильо, Чиклайо, Куско и Уанкайо", - сообщила радиостанция RPP.
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Согласно сообщениям в СМИ, фото и видео социальных сетях, демонстрации прошли в мирном ключе. Единственное краткосрочное столкновение протестующих с полицией произошло в столице, после чего правоохранители применили слезоточивый газ. Один из манифестантов был ранен газовой гранатой.
Жители Перу обвиняют президента, его семью и окружение в коррупции - в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергает обвинения, называя их политическим преследованием. На рассмотрение конгресса страны дважды выносился вопрос об объявлении ему импичмента.
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В миреПедро КастильоПеруТрухильо (Перу)Куско (город)
 
 
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