Очередь на Керченскую переправу сократилась
Очередь на Керченскую переправу сократилась до 88 грузовиков
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на воскресенье ожидают 88 грузовика, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полуночи 27 октября на Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Очередь на Керченскую переправу сократилась до 88 грузовиков. Это фуры с продуктами и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.
В субботу погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 122 грузовика.
Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров. Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.
27 октября, 12:53Минтранс Крыма сообщил о работе семи паромов на Керченской переправе