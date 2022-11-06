https://ria.ru/20221106/pereprava-1829463672.html

Очередь на Керченскую переправу сократилась

Очередь на Керченскую переправу сократилась - РИА Новости, 06.11.2022

Очередь на Керченскую переправу сократилась

Переправы через Керченский пролив по состоянию на воскресенье ожидают 88 грузовика, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:46

2022-11-06T12:46

2022-11-06T12:46

марат хуснуллин

керченский пролив

россия

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

чп на крымском мосту

общество

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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на воскресенье ожидают 88 грузовика, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полуночи 27 октября на Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона."Очередь на Керченскую переправу сократилась до 88 грузовиков. Это фуры с продуктами и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.В субботу погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 122 грузовика.Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров. Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.

https://ria.ru/20221104/pereprava-1829192240.html

https://ria.ru/20221027/most-1827161198.html

керченский пролив

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марат хуснуллин, керченский пролив, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту, общество