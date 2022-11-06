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Очередь на Керченскую переправу сократилась - РИА Новости, 06.11.2022
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Очередь на Керченскую переправу сократилась
Очередь на Керченскую переправу сократилась - РИА Новости, 06.11.2022
Очередь на Керченскую переправу сократилась
Переправы через Керченский пролив по состоянию на воскресенье ожидают 88 грузовика, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:46
2022-11-06T12:46
марат хуснуллин
керченский пролив
россия
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
чп на крымском мосту
общество
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на воскресенье ожидают 88 грузовика, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полуночи 27 октября на Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона."Очередь на Керченскую переправу сократилась до 88 грузовиков. Это фуры с продуктами и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.В субботу погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 122 грузовика.Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров. Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.
https://ria.ru/20221104/pereprava-1829192240.html
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керченский пролив
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марат хуснуллин, керченский пролив, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту, общество
Марат Хуснуллин, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, ЧП на Крымском мосту, Общество
12:46 06.11.2022
 
Очередь на Керченскую переправу сократилась

Очередь на Керченскую переправу сократилась до 88 грузовиков

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на воскресенье ожидают 88 грузовика, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полуночи 27 октября на Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Очередь на Керченскую переправу сократилась до 88 грузовиков. Это фуры с продуктами и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.
Грузовые автомобили на территории бывшего аэропорта в Керчи для дальнейшей погрузки на паром до Кубани - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 11:56
Более 160 грузовиков находятся в очереди на Керченскую переправу
В субботу погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 122 грузовика.
Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров. Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 12:53
Минтранс Крыма сообщил о работе семи паромов на Керченской переправе
 
Марат ХуснуллинКерченский проливРоссияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныЧП на Крымском мостуОбщество
 
 
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