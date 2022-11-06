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В Москве благоустроили Народный парк в Печатниках - РИА Новости, 06.11.2022
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В Москве благоустроили Народный парк в Печатниках
В Москве благоустроили Народный парк в Печатниках - РИА Новости, 06.11.2022
В Москве благоустроили Народный парк в Печатниках
Специалисты благоустроили Народный парк в Печатниках в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T09:42
2022-11-06T09:42
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты благоустроили Народный парк в Печатниках в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что при реализации городских проектов благоустройства уделяется особое внимание созданию для жителей комфортных зон отдыха у воды. За последние годы по берегам Москвы-реки на юге и юго-востоке столицы появилось более 700 гектаров современных благоустроенных территорий, в их числе Братеевский каскадный парк, парки "Братеевская пойма" и 850-летия Москвы, парк в Капотне."При обновлении Народного парка в Печатниках также сделали удобный прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, он проходит по улице Гурьянова. В самом парке обустроили зоны для занятий спортом, обновили детские площадки, для безопасности посетителей установили системы видеонаблюдения и более 500 фонарей с энергоэффективными светильниками", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что при благоустройстве сделали две площадки для игры в волейбол и баскетбол, четыре спортивные площадки с 17 тренажерами, танцевальную площадку, две площадки для выгула собак, поставили столы для игры в настольный теннис, отремонтировали дорожно-тропиночную сеть, проложили велодорожку. А также поставили ограждение вдоль прибрежной зоны, привели в порядок шесть детских площадок, смонтировали более 500 новых фонарей, установили камеры видеонаблюдения, обустроили пикниковую зону, высадили почти 40 деревьев и более двух тысяч кустарников, разбили цветники и обновили газоны. Общая площадь благоустройства парка составила 20 гектаров.
https://ria.ru/20221103/blagoustroystvo-1829037191.html
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общество, петр бирюков, москва, капотня, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва, Капотня, Городское хозяйство Москвы
09:42 06.11.2022
 
В Москве благоустроили Народный парк в Печатниках

Специалисты благоустроили Народный парк в Печатниках в Москве

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРабочие во время благоустройства
Рабочие во время благоустройства - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Рабочие во время благоустройства. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты благоустроили Народный парк в Печатниках в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что при реализации городских проектов благоустройства уделяется особое внимание созданию для жителей комфортных зон отдыха у воды. За последние годы по берегам Москвы-реки на юге и юго-востоке столицы появилось более 700 гектаров современных благоустроенных территорий, в их числе Братеевский каскадный парк, парки "Братеевская пойма" и 850-летия Москвы, парк в Капотне.
"При обновлении Народного парка в Печатниках также сделали удобный прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, он проходит по улице Гурьянова. В самом парке обустроили зоны для занятий спортом, обновили детские площадки, для безопасности посетителей установили системы видеонаблюдения и более 500 фонарей с энергоэффективными светильниками", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что при благоустройстве сделали две площадки для игры в волейбол и баскетбол, четыре спортивные площадки с 17 тренажерами, танцевальную площадку, две площадки для выгула собак, поставили столы для игры в настольный теннис, отремонтировали дорожно-тропиночную сеть, проложили велодорожку. А также поставили ограждение вдоль прибрежной зоны, привели в порядок шесть детских площадок, смонтировали более 500 новых фонарей, установили камеры видеонаблюдения, обустроили пикниковую зону, высадили почти 40 деревьев и более двух тысяч кустарников, разбили цветники и обновили газоны. Общая площадь благоустройства парка составила 20 гектаров.
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