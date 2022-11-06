https://ria.ru/20221106/park-1829444134.html

В Москве благоустроили Народный парк в Печатниках

В Москве благоустроили Народный парк в Печатниках - РИА Новости, 06.11.2022

В Москве благоустроили Народный парк в Печатниках

Специалисты благоустроили Народный парк в Печатниках в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T09:42

2022-11-06T09:42

2022-11-06T09:42

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты благоустроили Народный парк в Печатниках в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что при реализации городских проектов благоустройства уделяется особое внимание созданию для жителей комфортных зон отдыха у воды. За последние годы по берегам Москвы-реки на юге и юго-востоке столицы появилось более 700 гектаров современных благоустроенных территорий, в их числе Братеевский каскадный парк, парки "Братеевская пойма" и 850-летия Москвы, парк в Капотне."При обновлении Народного парка в Печатниках также сделали удобный прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, он проходит по улице Гурьянова. В самом парке обустроили зоны для занятий спортом, обновили детские площадки, для безопасности посетителей установили системы видеонаблюдения и более 500 фонарей с энергоэффективными светильниками", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что при благоустройстве сделали две площадки для игры в волейбол и баскетбол, четыре спортивные площадки с 17 тренажерами, танцевальную площадку, две площадки для выгула собак, поставили столы для игры в настольный теннис, отремонтировали дорожно-тропиночную сеть, проложили велодорожку. А также поставили ограждение вдоль прибрежной зоны, привели в порядок шесть детских площадок, смонтировали более 500 новых фонарей, установили камеры видеонаблюдения, обустроили пикниковую зону, высадили почти 40 деревьев и более двух тысяч кустарников, разбили цветники и обновили газоны. Общая площадь благоустройства парка составила 20 гектаров.

https://ria.ru/20221103/blagoustroystvo-1829037191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, петр бирюков, москва, капотня, городское хозяйство москвы