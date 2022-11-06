Рейтинг@Mail.ru
Памятник Екатерине II в Одессе готовят к демонтажу, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/pamyatnik-1829508092.html
Памятник Екатерине II в Одессе готовят к демонтажу, сообщили СМИ
Памятник Екатерине II в Одессе готовят к демонтажу, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
Памятник Екатерине II в Одессе готовят к демонтажу, сообщили СМИ
Надпись о подготовке памятника российской императрице Екатерине II в Одессе к демонтажу появилась у постамента в воскресенье, пишет украинское издание... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T18:10
2022-11-06T18:10
в мире
екатерина ii
одесса
украина
россия
геннадий труханов
одесский городской совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829449411_0:329:1200:1004_1920x0_80_0_0_ca0714604031b338fbecd3dc5e309c43.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Надпись о подготовке памятника российской императрице Екатерине II в Одессе к демонтажу появилась у постамента в воскресенье, пишет украинское издание "Страна.ua".Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили, что памятник Екатерине II после серии актов вандализма оградили деревянным забором и накрыли черным пакетом.По информации "Страны", возле постамента в воскресенье появилась надпись: "Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Основателям Одессы".Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали красный колпак на постамент, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом". Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221027/odessa-1827232738.html
https://ria.ru/20221030/pamyatnik-1827957441.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829449411_0:333:1200:1233_1920x0_80_0_0_42aff646fdc6ff593b46ca11b8525246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, екатерина ii, одесса, украина, россия, геннадий труханов, одесский городской совет
В мире, Екатерина II, Одесса, Украина, Россия, Геннадий Труханов, Одесский городской совет
18:10 06.11.2022
 
Памятник Екатерине II в Одессе готовят к демонтажу, сообщили СМИ

"Страна.ua": у памятника Екатерине II в Одессе появилась надпись о подготовке к демонтажу

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Надпись о подготовке памятника российской императрице Екатерине II в Одессе к демонтажу появилась у постамента в воскресенье, пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили, что памятник Екатерине II после серии актов вандализма оградили деревянным забором и накрыли черным пакетом.
Мемориалы российских городов-героев на Аллее славы в Одессе
27 октября, 16:05Специальная военная операция на Украине
В Одессе мемориалы городов-героев России закрыли полиэтиленовыми пакетами
По информации "Страны", возле постамента в воскресенье появилась надпись: "Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Основателям Одессы".
Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали красный колпак на постамент, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом". Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Памятник императрице Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 20:58
Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщили СМИ
 
В миреЕкатерина IIОдессаУкраинаРоссияГеннадий ТрухановОдесский городской совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала