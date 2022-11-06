https://ria.ru/20221106/pamyatnik-1829508092.html
Памятник Екатерине II в Одессе готовят к демонтажу, сообщили СМИ
Памятник Екатерине II в Одессе готовят к демонтажу, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
Памятник Екатерине II в Одессе готовят к демонтажу, сообщили СМИ
Надпись о подготовке памятника российской императрице Екатерине II в Одессе к демонтажу появилась у постамента в воскресенье, пишет украинское издание... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T18:10
2022-11-06T18:10
2022-11-06T18:10
в мире
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геннадий труханов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Надпись о подготовке памятника российской императрице Екатерине II в Одессе к демонтажу появилась у постамента в воскресенье, пишет украинское издание "Страна.ua".Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили, что памятник Екатерине II после серии актов вандализма оградили деревянным забором и накрыли черным пакетом.По информации "Страны", возле постамента в воскресенье появилась надпись: "Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Основателям Одессы".Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали красный колпак на постамент, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом". Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221027/odessa-1827232738.html
https://ria.ru/20221030/pamyatnik-1827957441.html
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В мире, Екатерина II, Одесса, Украина, Россия, Геннадий Труханов, Одесский городской совет
Памятник Екатерине II в Одессе готовят к демонтажу, сообщили СМИ
"Страна.ua": у памятника Екатерине II в Одессе появилась надпись о подготовке к демонтажу