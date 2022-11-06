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В Палестине сообщили о смерти подростка от огня израильских военных - РИА Новости, 06.11.2022
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В Палестине сообщили о смерти подростка от огня израильских военных
В Палестине сообщили о смерти подростка от огня израильских военных - РИА Новости, 06.11.2022
В Палестине сообщили о смерти подростка от огня израильских военных
Палестинский подросток погиб вечером в субботу от огня израильских военнослужащих в районе Рамаллаха на Западном берегу реки Иордан, сообщил минздрав автономии. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T00:38
2022-11-06T00:40
в мире
рамаллах
палестина
западный берег реки иордан
происшествия
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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя - РИА Новости. Палестинский подросток погиб вечером в субботу от огня израильских военнослужащих в районе Рамаллаха на Западном берегу реки Иордан, сообщил минздрав автономии.Подросток получил ранение в сердце и был госпитализирован, позже было объявлено его смерти.Израильская армия сообщила, что солдаты открыли огонь по палестинцам, которые забрасывали камнями израильские автомобили в районе региональной бригады Биньямина (к северу от Иерусалима, в районе Рамаллаха)."Камнеметатели повредили несколько автомобилей, движущихся по дороге. Израильские силовики, которые вели активную деятельность в этом районе, ответили стрельбой по бросавшим камни", - говорится в сообщении израильских военных. Отмечается, что армия осведомлена о том, что выстрелами были ранены палестинцы.
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в мире, рамаллах, палестина, западный берег реки иордан, происшествия
В мире, Рамаллах, Палестина, Западный берег реки Иордан, Происшествия
00:38 06.11.2022 (обновлено: 00:40 06.11.2022)
 
В Палестине сообщили о смерти подростка от огня израильских военных

В Палестине сообщили о смерти подростка от огня израильских военных в районе Рамаллаха

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные в городе Рамаллах
Израильские военные в городе Рамаллах - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военные в городе Рамаллах. Архивное фото
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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя - РИА Новости. Палестинский подросток погиб вечером в субботу от огня израильских военнослужащих в районе Рамаллаха на Западном берегу реки Иордан, сообщил минздрав автономии.
"Восемнадцатилетний палестинец погиб от огня израильских войск в районе Сенгель в провинции Рамаллах на Западном берегу. Ещё один человек был ранен и арестован израильскими силовиками", - говорится в заявлении
Подросток получил ранение в сердце и был госпитализирован, позже было объявлено его смерти.
Израильская армия сообщила, что солдаты открыли огонь по палестинцам, которые забрасывали камнями израильские автомобили в районе региональной бригады Биньямина (к северу от Иерусалима, в районе Рамаллаха).
"Камнеметатели повредили несколько автомобилей, движущихся по дороге. Израильские силовики, которые вели активную деятельность в этом районе, ответили стрельбой по бросавшим камни", - говорится в сообщении израильских военных. Отмечается, что армия осведомлена о том, что выстрелами были ранены палестинцы.
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