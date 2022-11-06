https://ria.ru/20221106/palestina-1829415979.html

В Палестине сообщили о смерти подростка от огня израильских военных

В Палестине сообщили о смерти подростка от огня израильских военных - РИА Новости, 06.11.2022

В Палестине сообщили о смерти подростка от огня израильских военных

Палестинский подросток погиб вечером в субботу от огня израильских военнослужащих в районе Рамаллаха на Западном берегу реки Иордан, сообщил минздрав автономии. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T00:38

2022-11-06T00:38

2022-11-06T00:40

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западный берег реки иордан

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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя - РИА Новости. Палестинский подросток погиб вечером в субботу от огня израильских военнослужащих в районе Рамаллаха на Западном берегу реки Иордан, сообщил минздрав автономии.Подросток получил ранение в сердце и был госпитализирован, позже было объявлено его смерти.Израильская армия сообщила, что солдаты открыли огонь по палестинцам, которые забрасывали камнями израильские автомобили в районе региональной бригады Биньямина (к северу от Иерусалима, в районе Рамаллаха)."Камнеметатели повредили несколько автомобилей, движущихся по дороге. Израильские силовики, которые вели активную деятельность в этом районе, ответили стрельбой по бросавшим камни", - говорится в сообщении израильских военных. Отмечается, что армия осведомлена о том, что выстрелами были ранены палестинцы.

https://ria.ru/20221105/blinken-1829372551.html

рамаллах

палестина

западный берег реки иордан

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в мире, рамаллах, палестина, западный берег реки иордан, происшествия