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В США сообщили о доставке в Европу более 84 тысяч тонн военной техники - РИА Новости, 06.11.2022
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В США сообщили о доставке в Европу более 84 тысяч тонн военной техники
В США сообщили о доставке в Европу более 84 тысяч тонн военной техники - РИА Новости, 06.11.2022
В США сообщили о доставке в Европу более 84 тысяч тонн военной техники
США к концу октября перевезли на европейский континент, в том числе на Украину, более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, почти 1... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T21:14
2022-11-06T21:14
нато
вооруженные силы сша
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. США к концу октября перевезли на европейский континент, в том числе на Украину, более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, почти 1 миллион артиллерийских снарядов, а также более 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения, следует из информации, опубликованной Транспортным командованием ВС США (Transcom)."Transcom начал доставлять военные грузы для Украины 21 января и продолжает поставки", - указано в заявлении командования.Там добавили, что 3 февраля начались перевозки размещенных в США вооруженных сил в Европу.Согласно приведенным данным, по состоянию на 30 октября для доставки оружия, техники и военнослужащих на европейский континент, включая Украину, командование провело 845 полетов, задействовало 47 судов, 114 железнодорожных составов и более 3,4 тысячи грузовиков.В результате были доставлены более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения, более 68,2 миллиона патронов для огнестрельного оружия, свыше 966,5 тысячи артиллерийских снарядов, 202 артиллерийские системы, более 1,4 тысячи противовоздушных систем, 46 радаров, 15 вертолетов и 26 патрульных судов.В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что НАТО переходит от сдерживания РФ путем передового базирования к созданию полномасштабной системы коллективной обороны вблизи российских границ.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221105/pentagon-1829306707.html
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нато, вооруженные силы сша, сша, министерство обороны сша, украина
НАТО, Вооруженные силы США, США, Министерство обороны США, Украина
21:14 06.11.2022
 
В США сообщили о доставке в Европу более 84 тысяч тонн военной техники

Транспортное командование США сообщило о доставке в Европу более 84 тысяч тонн техники

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. США к концу октября перевезли на европейский континент, в том числе на Украину, более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, почти 1 миллион артиллерийских снарядов, а также более 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения, следует из информации, опубликованной Транспортным командованием ВС США (Transcom).
"Transcom начал доставлять военные грузы для Украины 21 января и продолжает поставки", - указано в заявлении командования.
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5 ноября, 03:14
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Там добавили, что 3 февраля начались перевозки размещенных в США вооруженных сил в Европу.
Согласно приведенным данным, по состоянию на 30 октября для доставки оружия, техники и военнослужащих на европейский континент, включая Украину, командование провело 845 полетов, задействовало 47 судов, 114 железнодорожных составов и более 3,4 тысячи грузовиков.
В результате были доставлены более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения, более 68,2 миллиона патронов для огнестрельного оружия, свыше 966,5 тысячи артиллерийских снарядов, 202 артиллерийские системы, более 1,4 тысячи противовоздушных систем, 46 радаров, 15 вертолетов и 26 патрульных судов.
В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что НАТО переходит от сдерживания РФ путем передового базирования к созданию полномасштабной системы коллективной обороны вблизи российских границ.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 11:33
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НАТОВооруженные силы СШАСШАМинистерство обороны СШАУкраина
 
 
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