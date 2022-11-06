10:39 06.11.2022 (обновлено: 13:46 06.11.2022)
Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором
Памятник Екатерине II в Одессе оградили деревянным забором после актов вандализма
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе после нескольких попыток вандализма оградили деревянным забором, сообщило издание "Общественное. Одесса".
Когда установлено ограждение, не уточняется.
5 ноября, 13:49Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что поддерживает демонтаж монумента, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову установлен в городе в 1900 году. В 1920-м его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы объекта. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для легитимизации принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.