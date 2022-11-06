https://ria.ru/20221106/odessa-1829449035.html

Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором

Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором - РИА Новости, 06.11.2022

Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе после нескольких попыток вандализма оградили деревянным забором, сообщило издание "Общественное. Одесса". РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T10:39

2022-11-06T10:39

2022-11-06T13:46

в мире

екатерина ii

геннадий труханов

григорий потемкин

россия

украина

одесса

одесский городской совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829449411_0:329:1200:1004_1920x0_80_0_0_ca0714604031b338fbecd3dc5e309c43.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе после нескольких попыток вандализма оградили деревянным забором, сообщило издание "Общественное. Одесса".Когда установлено ограждение, не уточняется.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что поддерживает демонтаж монумента, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову установлен в городе в 1900 году. В 1920-м его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы объекта. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для легитимизации принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.

https://ria.ru/20221105/odessa-1829347445.html

https://ria.ru/20221026/odessa-1826976799.html

россия

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, екатерина ii, геннадий труханов, григорий потемкин, россия, украина, одесса, одесский городской совет