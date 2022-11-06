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Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором - РИА Новости, 06.11.2022
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Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором
Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором - РИА Новости, 06.11.2022
Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе после нескольких попыток вандализма оградили деревянным забором, сообщило издание "Общественное. Одесса". РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:39
2022-11-06T13:46
в мире
екатерина ii
геннадий труханов
григорий потемкин
россия
украина
одесса
одесский городской совет
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе после нескольких попыток вандализма оградили деревянным забором, сообщило издание "Общественное. Одесса".Когда установлено ограждение, не уточняется.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что поддерживает демонтаж монумента, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову установлен в городе в 1900 году. В 1920-м его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы объекта. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для легитимизации принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.
https://ria.ru/20221105/odessa-1829347445.html
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в мире, екатерина ii, геннадий труханов, григорий потемкин, россия, украина, одесса, одесский городской совет
В мире, Екатерина II, Геннадий Труханов, Григорий Потемкин, Россия, Украина, Одесса, Одесский городской совет
10:39 06.11.2022 (обновлено: 13:46 06.11.2022)
 
Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором

Памятник Екатерине II в Одессе оградили деревянным забором после актов вандализма

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе после нескольких попыток вандализма оградили деревянным забором, сообщило издание "Общественное. Одесса".
Когда установлено ограждение, не уточняется.
Мэр Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 13:49
Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что поддерживает демонтаж монумента, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову установлен в городе в 1900 году. В 1920-м его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы объекта. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для легитимизации принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 16:39Специальная военная операция на Украине
В Одессе предложили переименовать 164 улицы
 
В миреЕкатерина IIГеннадий ТрухановГригорий ПотемкинРоссияУкраинаОдессаОдесский городской совет
 
 
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