https://ria.ru/20221106/obsuzhdenie-1829512067.html
СМИ: на Западе обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной
СМИ: на Западе обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной - РИА Новости, 06.11.2022
СМИ: на Западе обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной
Западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T18:42
2022-11-06T18:42
2022-11-06T19:17
в мире
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россия
сша
джо байден
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.В Европе также переживают по поводу любых действий, которые могут рассматриваться как "независимые дипломатические усилия в отношении России". По словам чиновников, между западными правительствами может возникнуть раскол по вопросу Украины, однако их лидеры откладывают рассмотрение вопросов, которые могут привести к разногласиям.Дипломаты также уточняют, что Вашингтон и его союзники не видят особых перспектив окончания в ближайшее время конфликта на Украине на основе переговоров.
https://ria.ru/20221106/ukraina-1829457965.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден
18:42 06.11.2022 (обновлено: 19:17 06.11.2022)
СМИ: на Западе обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной
WSJ: западные страны обсуждают возможные условия мирного соглашения России и Украины