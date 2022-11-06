https://ria.ru/20221106/obsuzhdenie-1829512067.html

СМИ: на Западе обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной

СМИ: на Западе обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной - РИА Новости, 06.11.2022

СМИ: на Западе обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной

Западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T18:42

2022-11-06T18:42

2022-11-06T19:17

в мире

украина

россия

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.В Европе также переживают по поводу любых действий, которые могут рассматриваться как "независимые дипломатические усилия в отношении России". По словам чиновников, между западными правительствами может возникнуть раскол по вопросу Украины, однако их лидеры откладывают рассмотрение вопросов, которые могут привести к разногласиям.Дипломаты также уточняют, что Вашингтон и его союзники не видят особых перспектив окончания в ближайшее время конфликта на Украине на основе переговоров.

https://ria.ru/20221106/ukraina-1829457965.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, джо байден