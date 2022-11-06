Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/obstrel-1829544077.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-06T23:59
2022-11-07T00:02
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
куйбышевский район
донецк
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828944539_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_8d66f31b088ed0a3b2fbc80b5448d390.jpg
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.29 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html
ясиноватая
куйбышевский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828944539_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f38d73c9ad8a9cdce712660c58cf0377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ясиноватая, куйбышевский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК
23:59 06.11.2022 (обновлено: 00:02 07.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой три снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК ДНР возле жилого дома, пострадавшего при обстреле со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник СЦКК ДНР возле жилого дома, пострадавшего при обстреле со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Сотрудник СЦКК ДНР возле жилого дома, пострадавшего при обстреле со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.29 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 13:21Специальная военная операция на Украине
Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяКуйбышевский районДонецкСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала