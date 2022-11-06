https://ria.ru/20221106/obstrel-1829544077.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-06T23:59
2022-11-06T23:59
2022-11-07T00:02
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
куйбышевский район
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.29 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html
ясиноватая
куйбышевский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, куйбышевский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК
23:59 06.11.2022 (обновлено: 00:02 07.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой три снаряда