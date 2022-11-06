https://ria.ru/20221106/obstrel-1829544077.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 07.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-06T23:59

2022-11-06T23:59

2022-11-07T00:02

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

куйбышевский район

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.29 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html

ясиноватая

куйбышевский район

донецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, куйбышевский район, донецк, сцкк