https://ria.ru/20221106/obstrel-1829533261.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак - РИА Новости, 06.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 и 155... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T21:41

2022-11-06T21:41

2022-11-06T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

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нато

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.04 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.12 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В 16.27 ведомство зафиксировало обстрел населенного пункта Спартак, по нему украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 18.16 украинские войска выпустили по населенному пункту Ясиноватая четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html

https://ria.ru/20221106/odessa-1829525563.html

донецк

горловка

ясиноватая

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, горловка, ясиноватая, нато, украина, вооруженные силы украины