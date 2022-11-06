Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС осматривают жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка
Сотрудники МЧС осматривают жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.04 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.12 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В 16.27 ведомство зафиксировало обстрел населенного пункта Спартак, по нему украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 18.16 украинские войска выпустили по населенному пункту Ясиноватая четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.