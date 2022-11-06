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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/obstrel-1829533261.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак - РИА Новости, 06.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 и 155... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T21:41
2022-11-06T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
ясиноватая
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.04 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.12 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В 16.27 ведомство зафиксировало обстрел населенного пункта Спартак, по нему украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 18.16 украинские войска выпустили по населенному пункту Ясиноватая четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html
https://ria.ru/20221106/odessa-1829525563.html
донецк
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в мире, донецк, горловка, ясиноватая, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Ясиноватая, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
21:41 06.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС осматривают жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка
Сотрудники МЧС осматривают жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники МЧС осматривают жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.04 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.12 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 13:21Специальная военная операция на Украине
Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС
В 16.27 ведомство зафиксировало обстрел населенного пункта Спартак, по нему украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 18.16 украинские войска выпустили по населенному пункту Ясиноватая четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Одесса - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 20:25Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаЯсиноватаяНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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