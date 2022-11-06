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Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/obstrel-1829481901.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 06.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:28
2022-11-06T16:07
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.59 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую06.11.2022По данным представительства, в 15.17 обстрелу со стороны украинских войск также подвергся Киевский район Донецка, по нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 14.17 и 14.50 были зафиксированы обстрелы населенного пункта Ясиноватая, по нему украинские войска выпустили в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/obstrel-1829456725.html
https://ria.ru/20221106/donbass-1829471267.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
15:28 06.11.2022 (обновлено: 16:07 06.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.59 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую06.11.2022
По данным представительства, в 15.17 обстрелу со стороны украинских войск также подвергся Киевский район Донецка, по нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 14.17 и 14.50 были зафиксированы обстрелы населенного пункта Ясиноватая, по нему украинские войска выпустили в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 11:36В России
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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