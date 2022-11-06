https://ria.ru/20221106/obstrel-1829481901.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 06.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:28

2022-11-06T15:28

2022-11-06T16:07

в мире

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сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.59 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую06.11.2022По данным представительства, в 15.17 обстрелу со стороны украинских войск также подвергся Киевский район Донецка, по нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 14.17 и 14.50 были зафиксированы обстрелы населенного пункта Ясиноватая, по нему украинские войска выпустили в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/obstrel-1829456725.html

https://ria.ru/20221106/donbass-1829471267.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк