15:28 06.11.2022 (обновлено: 16:07 06.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка
Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.59 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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По данным представительства, в 15.17 обстрелу со стороны украинских войск также подвергся Киевский район Донецка, по нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 14.17 и 14.50 были зафиксированы обстрелы населенного пункта Ясиноватая, по нему украинские войска выпустили в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.