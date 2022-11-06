https://ria.ru/20221106/obstrel-1829476099.html

СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Стаханова в ЛНР

СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 06.11.2022

СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Стаханова в ЛНР

Следователи СК РФ и офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:47

2022-11-06T14:47

2022-11-06T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

сша

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

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СТАХАНОВ, 6 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ и офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела города Стаханов (ЛНР) со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска в 07.20 в воскресенье обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS. В результате обстрела города погиб мужчина. Ряд жилых домов, газопровод, водопровод и линии электропередачи были повреждены."Противник нанес вновь ракетный удар по населенному пункту Стаханов. Удар наносился из РСЗО М142 HIMARS ракетами М31 осколочно-фугасными. Всего противник выпустил четыре ракеты. На месте происшествия были обнаружены и изъяты фрагменты корпуса ракеты, а также поражающие элементы", - заявил журналистам представитель СЦКК Алексей Гетманский.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221106/makeevka-1829459565.html

стаханов

сша

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте обстрела Стаханова в ЛНР Следователи СК работают на месте обстрела города Стаханов в ЛНР. Украинские войска выпустили по городу 4 ракеты из HIMARS, один человек погиб. 2022-11-06T14:47 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стаханов, сша, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), сцкк