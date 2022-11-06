https://ria.ru/20221106/obstrel-1829476099.html
СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Стаханова в ЛНР
СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 06.11.2022
СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Стаханова в ЛНР
Следователи СК РФ и офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:47
2022-11-06T14:47
2022-11-06T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
сша
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
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СТАХАНОВ, 6 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ и офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела города Стаханов (ЛНР) со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска в 07.20 в воскресенье обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS. В результате обстрела города погиб мужчина. Ряд жилых домов, газопровод, водопровод и линии электропередачи были повреждены."Противник нанес вновь ракетный удар по населенному пункту Стаханов. Удар наносился из РСЗО М142 HIMARS ракетами М31 осколочно-фугасными. Всего противник выпустил четыре ракеты. На месте происшествия были обнаружены и изъяты фрагменты корпуса ракеты, а также поражающие элементы", - заявил журналистам представитель СЦКК Алексей Гетманский.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221106/makeevka-1829459565.html
стаханов
сша
луганская народная республика
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа следователей на месте обстрела Стаханова в ЛНР
Следователи СК работают на месте обстрела города Стаханов в ЛНР. Украинские войска выпустили по городу 4 ракеты из HIMARS, один человек погиб.
2022-11-06T14:47
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PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стаханов, сша, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, США, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК
14:47 06.11.2022 (обновлено: 15:36 06.11.2022)
СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Стаханова в ЛНР
СК и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Стаханова в ЛНР из HIMARS