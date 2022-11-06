https://ria.ru/20221106/obrushenie-1829532746.html

СК организовал проверку после обрушения балкона в жилом доме в Сочи

СК организовал проверку после обрушения балкона в жилом доме в Сочи - РИА Новости, 06.11.2022

СК организовал проверку после обрушения балкона в жилом доме в Сочи

Проверка организована по факту обрушения балкона в многоквартирном доме Сочи, где погибли два человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T21:32

2022-11-06T21:32

2022-11-06T21:34

происшествия

сочи

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. Проверка организована по факту обрушения балкона в многоквартирном доме Сочи, где погибли два человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.По предварительным данным следствия установлено, что вечером воскресенья двое мужчин и одна женщина находились на балконе пятиэтажного жилого дома на Донской улице Центрального района Сочи. В результате обвала балкона из-за полученных травм погибли 60-летний мужчина и женщина. Еще одного пострадавшего 46 лет в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу."Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организована доследственная проверка по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время специалистами устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также определяется техническое состояние конструкции балкона. Кроме этого, проверку по факту происшествия организовала прокуратура Краснодарского края.Как ранее отмечала пресс-служба администрации Сочи, дом, где обрушился балкон, был построен в 1958 году, здание не находилось в аварийном состоянии.

https://ria.ru/20221106/sledstvie-1829519412.html

сочи

краснодарский край

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Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре 2022-11-06T21:32 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)