https://ria.ru/20221106/obrushenie-1829532746.html
СК организовал проверку после обрушения балкона в жилом доме в Сочи
СК организовал проверку после обрушения балкона в жилом доме в Сочи - РИА Новости, 06.11.2022
СК организовал проверку после обрушения балкона в жилом доме в Сочи
Проверка организована по факту обрушения балкона в многоквартирном доме Сочи, где погибли два человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T21:32
2022-11-06T21:32
2022-11-06T21:34
происшествия
сочи
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. Проверка организована по факту обрушения балкона в многоквартирном доме Сочи, где погибли два человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.По предварительным данным следствия установлено, что вечером воскресенья двое мужчин и одна женщина находились на балконе пятиэтажного жилого дома на Донской улице Центрального района Сочи. В результате обвала балкона из-за полученных травм погибли 60-летний мужчина и женщина. Еще одного пострадавшего 46 лет в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу."Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организована доследственная проверка по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время специалистами устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также определяется техническое состояние конструкции балкона. Кроме этого, проверку по факту происшествия организовала прокуратура Краснодарского края.Как ранее отмечала пресс-служба администрации Сочи, дом, где обрушился балкон, был построен в 1958 году, здание не находилось в аварийном состоянии.
https://ria.ru/20221106/sledstvie-1829519412.html
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Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи
Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре
2022-11-06T21:32
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PT0M18S
РИА Новости
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происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
21:32 06.11.2022 (обновлено: 21:34 06.11.2022)
СК организовал проверку после обрушения балкона в жилом доме в Сочи
СК по Краснодарскому краю организовал проверку после обрушения балкона в жилом доме в Сочи
СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости.
Проверка организована по факту обрушения балкона в многоквартирном доме Сочи, где погибли два человека, сообщает пресс-служба
СУ СКР по Краснодарскому краю.
По предварительным данным следствия установлено, что вечером воскресенья двое мужчин и одна женщина находились на балконе пятиэтажного жилого дома на Донской улице Центрального района Сочи. В результате обвала балкона из-за полученных травм погибли 60-летний мужчина и женщина. Еще одного пострадавшего 46 лет в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организована доследственная проверка по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время специалистами устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также определяется техническое состояние конструкции балкона. Кроме этого, проверку по факту происшествия организовала прокуратура Краснодарского края.
Как ранее отмечала пресс-служба администрации Сочи, дом, где обрушился балкон, был построен в 1958 году, здание не находилось в аварийном состоянии.