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Опасные участки дорог Москвы обработают против гололеда
Опасные участки дорог Москвы обработают против гололеда - РИА Новости, 08.11.2022
Опасные участки дорог Москвы обработают против гололеда
Городские службы Москвы проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-06T17:56
2022-11-06T17:56
2022-11-08T13:49
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 19.00 погода в столице резко ухудшится. Вечером и до утра понедельника в столице ожидаются снег с дождем и колебания температуры, что может способствовать образованию гололедицы."В 19.00 городские службы проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог. Превентивная противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости", - говорится в сообщении.Уточняется, что при необходимости процедуру повторят."Просим водителей быть внимательными на дороге в непогоду, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если еще не сменили летнюю резину на зимнюю", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Городские службы Москвы
проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 19.00 погода в столице резко ухудшится. Вечером и до утра понедельника в столице ожидаются снег с дождем и колебания температуры, что может способствовать образованию гололедицы.
"В 19.00 городские службы проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог. Превентивная противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при необходимости процедуру повторят.
"Просим водителей быть внимательными на дороге в непогоду, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если еще не сменили летнюю резину на зимнюю", - добавляется в сообщении.