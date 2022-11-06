https://ria.ru/20221106/obrabotka-1829944140.html

Опасные участки дорог Москвы обработают против гололеда

Опасные участки дорог Москвы обработают против гололеда - РИА Новости, 08.11.2022

Опасные участки дорог Москвы обработают против гололеда

Городские службы Москвы проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-06T17:56

2022-11-06T17:56

2022-11-08T13:49

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог вечером в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 19.00 погода в столице резко ухудшится. Вечером и до утра понедельника в столице ожидаются снег с дождем и колебания температуры, что может способствовать образованию гололедицы."В 19.00 городские службы проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог. Превентивная противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости", - говорится в сообщении.Уточняется, что при необходимости процедуру повторят."Просим водителей быть внимательными на дороге в непогоду, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если еще не сменили летнюю резину на зимнюю", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221031/dtp-1828011631.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы