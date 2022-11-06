В КНР назвали ложь Байдена о Путине, в которую не поверили даже американцы
Asia Times: Байден обвинил Путина в растущей инфляции в США, но американцы ему не поверили
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Попытка Джо Байдена обвинить президента России Владимира Путина в растущей инфляции в США лишь укрепила убеждение американцев в том, что в их невзгодах виноваты санкции против Москвы и финансовая поддержка Киева, написал автор Asia Times Джон Рул.
"Объяснение Байденом растущей инфляции “путинским повышением цен” на бензин только укрепило в умах избирателей представление о том, что введенные США санкции против Москвы и поддержка Киева ответственны за их экономическую боль", — отмечается в публикации.
По мнению обозревателя, американский лидер и и его украинский коллега Владимир Зеленский опасаются, что после промежуточных выборов в конгресс финансовые каналы поддержки Киева значительно сократятся.
"Экономические последствия конфликта на Украине, такие как повышение цен на энергоносители, сказались на американских избирателях, и недавние опросы показывают, что в США ослабевает желание поддерживать Киев, особенно среди республиканцев", — добавил Рул.
В статье также приводится исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому США выделяют Украине почти в два раза больше финансов, чем все европейские страны вместе взятые.
Американцам восьмого ноября предстоит определить весь состав палаты представителей и проголосовать за треть сената. Промежуточные выборы грозят лишить демократов, однопартийцев Байдена, полного контроля над конгрессом.
В октябре издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
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