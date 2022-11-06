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FT узнала, сколько американские нефтяники заработали на украинском кризисе - РИА Новости, 06.11.2022
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FT узнала, сколько американские нефтяники заработали на украинском кризисе
FT узнала, сколько американские нефтяники заработали на украинском кризисе - РИА Новости, 06.11.2022
FT узнала, сколько американские нефтяники заработали на украинском кризисе
Благодаря возросшим ценам на энергоносители после начала конфликта на Украине американские нефтяные компании заработали 200 миллиардов долларов, пишет... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:28
2022-11-06T17:24
в мире
цены на нефть
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Благодаря возросшим ценам на энергоносители после начала конфликта на Украине американские нефтяные компании заработали 200 миллиардов долларов, пишет корреспондент Financial Times Майлс МакКормик.Он отметил, что, согласно анализу отчетов о доходах и оценок, проведенному S&amp;P Global Commodity Insights, за второй и третий кварталы этого года совокупный чистый доход публично зарегистрированных нефтегазовых компаний, работающих в США, составил 200,24 миллиарда долларов.Обозреватель добавил, что нефтяники воспользовались резким ростом цен на топливо, стоимость которого вскоре после начала боевых действий достигала 140 долларов за баррель.Но, как утверждает корреспондент, внезапной прибыли не были рады в Вашингтоне, поскольку президент Джо Байден обвинил нефтяные компании в наживе на конфликте и пригрозил им повышением налогов. Аналогичная ситуация произошла и в Европе, где правительства ввели законы о налогообложении прибыли с продаж энергоносителей в период кризиса.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, цены на нефть, джо байден, сша, европа, украина, россия
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, США, Европа, Украина, Россия
16:28 06.11.2022 (обновлено: 17:24 06.11.2022)
 
FT узнала, сколько американские нефтяники заработали на украинском кризисе

FT: нефтяные компании из США заработали 200 миллиардов долларов на украинском конфликте

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Благодаря возросшим ценам на энергоносители после начала конфликта на Украине американские нефтяные компании заработали 200 миллиардов долларов, пишет корреспондент Financial Times Майлс МакКормик.
Он отметил, что, согласно анализу отчетов о доходах и оценок, проведенному S&P Global Commodity Insights, за второй и третий кварталы этого года совокупный чистый доход публично зарегистрированных нефтегазовых компаний, работающих в США, составил 200,24 миллиарда долларов.

"Этот показатель, в который входит выручка супермагнатов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений, является самым прибыльным в секторе за последние шесть месяцев", — подчеркнул МакКормик.

Обозреватель добавил, что нефтяники воспользовались резким ростом цен на топливо, стоимость которого вскоре после начала боевых действий достигала 140 долларов за баррель.
Но, как утверждает корреспондент, внезапной прибыли не были рады в Вашингтоне, поскольку президент Джо Байден обвинил нефтяные компании в наживе на конфликте и пригрозил им повышением налогов. Аналогичная ситуация произошла и в Европе, где правительства ввели законы о налогообложении прибыли с продаж энергоносителей в период кризиса.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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