https://ria.ru/20221106/neft-1829492555.html

FT узнала, сколько американские нефтяники заработали на украинском кризисе

FT узнала, сколько американские нефтяники заработали на украинском кризисе - РИА Новости, 06.11.2022

FT узнала, сколько американские нефтяники заработали на украинском кризисе

Благодаря возросшим ценам на энергоносители после начала конфликта на Украине американские нефтяные компании заработали 200 миллиардов долларов, пишет... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T16:28

2022-11-06T16:28

2022-11-06T17:24

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украина

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Благодаря возросшим ценам на энергоносители после начала конфликта на Украине американские нефтяные компании заработали 200 миллиардов долларов, пишет корреспондент Financial Times Майлс МакКормик.Он отметил, что, согласно анализу отчетов о доходах и оценок, проведенному S&P Global Commodity Insights, за второй и третий кварталы этого года совокупный чистый доход публично зарегистрированных нефтегазовых компаний, работающих в США, составил 200,24 миллиарда долларов.Обозреватель добавил, что нефтяники воспользовались резким ростом цен на топливо, стоимость которого вскоре после начала боевых действий достигала 140 долларов за баррель.Но, как утверждает корреспондент, внезапной прибыли не были рады в Вашингтоне, поскольку президент Джо Байден обвинил нефтяные компании в наживе на конфликте и пригрозил им повышением налогов. Аналогичная ситуация произошла и в Европе, где правительства ввели законы о налогообложении прибыли с продаж энергоносителей в период кризиса.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221105/neft-1829302266.html

сша

европа

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в мире, цены на нефть, джо байден, сша, европа, украина, россия