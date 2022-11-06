https://ria.ru/20221106/most-1829474633.html

Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту

Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту - РИА Новости, 06.11.2022

Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту

Все пролеты Крымского моста обследованы, четыре пролета, которые были повреждены взрывной волной, дополнительно усилены, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:28

2022-11-06T14:28

2022-11-06T14:28

происшествия

марат хуснуллин

павел зарубин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

чп на крымском мосту

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя - РИА Новости. Все пролеты Крымского моста обследованы, четыре пролета, которые были повреждены взрывной волной, дополнительно усилены, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на телеканале "Россия 1"."Параллельно отрабатываем железнодорожную часть. У нас одна часть работает. Два пролета нужно менять", - рассказал Хуснуллин Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Вице-премьер уточнил, что обследование всех остальных пролетов моста завершено."Все остальное обследовано, все остальное нормально. Поэтому, мы с запасом взяли еще дополнительно четыре, там, где взрывной волной были определенные повреждения, но мы их сейчас усилили, по ним мы едем сейчас", - добавил он.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.

https://ria.ru/20221106/most-1829465475.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, марат хуснуллин, павел зарубин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту