Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что все пролеты Крымского моста обследованы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя - РИА Новости. Все пролеты Крымского моста обследованы, четыре пролета, которые были повреждены взрывной волной, дополнительно усилены, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на телеканале "Россия 1".
"Параллельно отрабатываем железнодорожную часть. У нас одна часть работает. Два пролета нужно менять", - рассказал Хуснуллин Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Вице-премьер уточнил, что обследование всех остальных пролетов моста завершено.
"Все остальное обследовано, все остальное нормально. Поэтому, мы с запасом взяли еще дополнительно четыре, там, где взрывной волной были определенные повреждения, но мы их сейчас усилили, по ним мы едем сейчас", - добавил он.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.