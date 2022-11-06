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Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту - РИА Новости, 06.11.2022
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Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту
Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту - РИА Новости, 06.11.2022
Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту
Все пролеты Крымского моста обследованы, четыре пролета, которые были повреждены взрывной волной, дополнительно усилены, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:28
2022-11-06T14:28
происшествия
марат хуснуллин
павел зарубин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
чп на крымском мосту
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя - РИА Новости. Все пролеты Крымского моста обследованы, четыре пролета, которые были повреждены взрывной волной, дополнительно усилены, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на телеканале "Россия 1"."Параллельно отрабатываем железнодорожную часть. У нас одна часть работает. Два пролета нужно менять", - рассказал Хуснуллин Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Вице-премьер уточнил, что обследование всех остальных пролетов моста завершено."Все остальное обследовано, все остальное нормально. Поэтому, мы с запасом взяли еще дополнительно четыре, там, где взрывной волной были определенные повреждения, но мы их сейчас усилили, по ним мы едем сейчас", - добавил он.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
https://ria.ru/20221106/most-1829465475.html
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происшествия, марат хуснуллин, павел зарубин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту
Происшествия, Марат Хуснуллин, Павел Зарубин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, ЧП на Крымском мосту
14:28 06.11.2022
 
Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что все пролеты Крымского моста обследованы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Восстановительные работы на Крымском мосту . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя - РИА Новости. Все пролеты Крымского моста обследованы, четыре пролета, которые были повреждены взрывной волной, дополнительно усилены, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на телеканале "Россия 1".
"Параллельно отрабатываем железнодорожную часть. У нас одна часть работает. Два пролета нужно менять", - рассказал Хуснуллин Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
13:06
На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей
Вице-премьер уточнил, что обследование всех остальных пролетов моста завершено.
"Все остальное обследовано, все остальное нормально. Поэтому, мы с запасом взяли еще дополнительно четыре, там, где взрывной волной были определенные повреждения, но мы их сейчас усилили, по ним мы едем сейчас", - добавил он.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Поезд Таврия на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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ПроисшествияМарат ХуснуллинПавел ЗарубинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныЧП на Крымском мосту
 
 
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