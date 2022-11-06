https://ria.ru/20221106/most-1829465475.html

На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей

На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей - РИА Новости, 06.11.2022

На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей

На Крымском мосту приостановится движение автомобилей 8 ноября с 04.00 до 16.00 (мск) из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:06

2022-11-06T13:06

2022-11-06T13:06

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

общество

крымский мост

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На Крымском мосту приостановится движение автомобилей 8 ноября с 04.00 до 16.00 (мск) из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале Минтранса России."Восьмого ноября с 04.00 до 16.00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами... Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией", - говорится в сообщении.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/putin-1829100544.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, общество, крымский мост, чп на крымском мосту