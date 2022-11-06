https://ria.ru/20221106/most-1829465475.html
На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей
На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей - РИА Новости, 06.11.2022
На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей
На Крымском мосту приостановится движение автомобилей 8 ноября с 04.00 до 16.00 (мск) из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:06
2022-11-06T13:06
2022-11-06T13:06
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
общество
крымский мост
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На Крымском мосту приостановится движение автомобилей 8 ноября с 04.00 до 16.00 (мск) из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале Минтранса России."Восьмого ноября с 04.00 до 16.00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами... Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией", - говорится в сообщении.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.
https://radiosputnik.ria.ru/20221103/putin-1829100544.html
https://ria.ru/20221105/sledstvie-1829307397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, общество, крымский мост, чп на крымском мосту
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Общество, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей
На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей из-за ремонтных работ