https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829502996.html

Шор обвинил власти Молдавии в неспособности реагировать на вызовы

Шор обвинил власти Молдавии в неспособности реагировать на вызовы - РИА Новости, 06.11.2022

Шор обвинил власти Молдавии в неспособности реагировать на вызовы

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил руководство республики в неспособности реагировать на экономические вызовы, передает корреспондент... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T17:36

2022-11-06T17:36

2022-11-06T18:06

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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил руководство республики в неспособности реагировать на экономические вызовы, передает корреспондент РИА Новости.Партия "Шор" проводит в воскресенье очередной массовый митинг протеста против роста цен и руководства страны, акция должны была проводиться в сквере перед парламентом, однако колонна манифестантов вновь двинулась к центральной площади. Дорогу им преградил кордон полиции, который протестующие закидали белыми хризантемами. По словам организаторов, в акции участвуют более 50 тысяч человек."Протесты направлены против роста цен, против высокой инфляции и произвола властей, которые не способны справиться с кризисом. Сегодня корм для полицейских собак стоит больше, чем установленная пенсия для стариков. Руководство страны не справляется с вызовами, оно довело ситуацию до экономического и энергетического кризиса. Эта власть должна уйти в отставку", - сказал Шор на митинге в ходе видеоподключения.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829499825.html

https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829485102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илан шор, молдавия, кишинев, россия