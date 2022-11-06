https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829502996.html
Шор обвинил власти Молдавии в неспособности реагировать на вызовы
Шор обвинил власти Молдавии в неспособности реагировать на вызовы - РИА Новости, 06.11.2022
Шор обвинил власти Молдавии в неспособности реагировать на вызовы
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил руководство республики в неспособности реагировать на экономические вызовы, передает корреспондент... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:36
2022-11-06T17:36
2022-11-06T18:06
в мире
илан шор
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил руководство республики в неспособности реагировать на экономические вызовы, передает корреспондент РИА Новости.Партия "Шор" проводит в воскресенье очередной массовый митинг протеста против роста цен и руководства страны, акция должны была проводиться в сквере перед парламентом, однако колонна манифестантов вновь двинулась к центральной площади. Дорогу им преградил кордон полиции, который протестующие закидали белыми хризантемами. По словам организаторов, в акции участвуют более 50 тысяч человек."Протесты направлены против роста цен, против высокой инфляции и произвола властей, которые не способны справиться с кризисом. Сегодня корм для полицейских собак стоит больше, чем установленная пенсия для стариков. Руководство страны не справляется с вызовами, оно довело ситуацию до экономического и энергетического кризиса. Эта власть должна уйти в отставку", - сказал Шор на митинге в ходе видеоподключения.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829499825.html
https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829485102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илан шор, молдавия, кишинев, россия
В мире, Илан Шор, Молдавия, Кишинев, Россия
17:36 06.11.2022 (обновлено: 18:06 06.11.2022)
Шор обвинил власти Молдавии в неспособности реагировать на вызовы
Лидер партии "Шор" обвинил власти Молдавии в неспособности решать экономические проблемы
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил руководство республики в неспособности реагировать на экономические вызовы, передает корреспондент РИА Новости.
Партия "Шор" проводит в воскресенье очередной массовый митинг протеста против роста цен и руководства страны, акция должны была проводиться в сквере перед парламентом, однако колонна манифестантов вновь двинулась к центральной площади. Дорогу им преградил кордон полиции, который протестующие закидали белыми хризантемами. По словам организаторов, в акции участвуют более 50 тысяч человек.
"Протесты направлены против роста цен, против высокой инфляции и произвола властей, которые не способны справиться с кризисом. Сегодня корм для полицейских собак стоит больше, чем установленная пенсия для стариков. Руководство страны не справляется с вызовами, оно довело ситуацию до экономического и энергетического кризиса. Эта власть должна уйти в отставку", - сказал Шор на митинге в ходе видеоподключения.
Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе
с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.